फनी जोक्स: पति- कल मेरे ख्वाब में एक लड़की आई थी, पत्नी का जवाब सुनकर उड़ गए होश

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Freepik/Amar Ujala







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फनी जोक्स: अगर आप नियमित रूप से सुबह और शाम हंसते हैं, तो मानसिक तनाव से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी एक ऐसी दवा है, जो आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आ हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे, तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला..



पार्क के सूचना पट्टी पर एक सुविचार लिखा था।

पेड़ पर अपनी माशूका का नाम लिखने से बेहतर है, उसके नाम पर एक पेड़ लगाएं ये बात सोनू के दिल को छू गई।

उसी दिन उसने गर्लफ्रेंड्स को याद करते हुए आखिर में एक बीघा जमीन लेकर अरहर बो डाला।



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी के जन्मदिन पर पति ने पूछा- तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए?

पत्नी की इच्छा नई कार लेने की थी।

उसने इशारों में कहा- मुझे ऐसी चीज लेकर दो जिस पर मेरे सवार होते ही वो 2 सेकेंड में 0 से 80 पर पहुंच जाए।

शाम को पति ने उसे वजन कांटा लाकर दे दिया।

पत्नी अभी भी बेहोश है।





3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik