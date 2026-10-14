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फनी जोक्स: पति- कल मेरे ख्वाब में एक लड़की आई थी, पत्नी का जवाब सुनकर उड़ गए होश

Wed, 14 Oct 2026 07:32 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 14 Oct 2026 07:32 PM IST
सार

फनी जोक्स: सेहतमंद जीवन जीने के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। हंसने-मुस्कुराने से मन प्रसन्न रहता है और तनाव भी दूर होता है। इससे न सिर्फ मानसिक सुकून मिलता है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी कम होता है।

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Funny Jokes in Hind Husband Wife Jokes in Hindi Pati Patni Jokes
जोक्स का खजाना - फोटो : Freepik/Amar Ujala

फनी जोक्स: अगर आप नियमित रूप से सुबह और शाम हंसते हैं, तो मानसिक तनाव से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी एक ऐसी दवा है, जो आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आ हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे, तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला.. 



पार्क के सूचना पट्टी पर एक सुविचार लिखा था।
पेड़ पर अपनी माशूका का नाम लिखने से बेहतर है, उसके नाम पर एक पेड़ लगाएं ये बात सोनू के दिल को छू गई।
उसी दिन उसने गर्लफ्रेंड्स को याद करते हुए आखिर में एक बीघा जमीन लेकर अरहर बो डाला।
 
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Funny Jokes in Hind Husband Wife Jokes in Hindi Pati Patni Jokes
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी के जन्मदिन पर पति ने पूछा- तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए?
पत्नी की इच्छा नई कार लेने की थी।
उसने इशारों में कहा- मुझे ऐसी चीज लेकर दो जिस पर मेरे सवार होते ही वो 2 सेकेंड में 0 से 80 पर पहुंच जाए।
शाम को पति ने उसे वजन कांटा लाकर दे दिया।
पत्नी अभी भी बेहोश है।

 

Funny Jokes in Hind Husband Wife Jokes in Hindi Pati Patni Jokes
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पति- कल मेरे ख्वाब में एक लड़की आई थी, वाह क्या लड़की थी।
पत्नी- अकेले आई होगी।
पति- तुम्हे कैसे पता?
पत्नी- उसका पति मेंरें ख्वाब में आया था।

जोक्स: लड़का- जी आप क्या करती हो? लड़की का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद
 

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Funny Jokes in Hind Husband Wife Jokes in Hindi Pati Patni Jokes
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई, पत्नी बाजार जाकर जहर लाई और खा लिया, लेकिन, वो मरी नहीं बीमार हो गई।
पति गुस्से से बोला, सौ बार कहा है चीजें देख कर खरीदा करो, पैसे भी गये, काम भी नहीं हुआ। 

फनी जोक्स: महिला- सूट कितने दिन में तैयार हो जाएगा? दर्जी ने दिया ऐसा जवाब कि हंसी रोकना हो जाएगा मुश्किल
 

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Funny Jokes in Hind Husband Wife Jokes in Hindi Pati Patni Jokes
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

कपड़ा सिलवाने गई एक खूबसूरत लड़की की कमर का नाप लेने के बाद दर्जी ने कहा
दर्जी- कैसी फीटिंग चाहिए, मैडम?
लड़की- ऐसी की, मोबाईल रिचार्ज की टेंशन न हो
दर्जी- आप कहें तो मोबाइल का भी जुगाड़ लगा दूं।

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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