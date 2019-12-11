विराट-अनुष्का ने इटली जाकर गुपचप तरीके से की थी शादी, 2 साल बाद देखें पूरा वेडिंग एलबम

{"_id":"5df081168ebc3e87f030638b","slug":"virat-kohli-anushka-sharma-wedding-anniversary-look-at-their-wedding-album","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0935\u093f\u0930\u093e\u091f-\u0905\u0928\u0941\u0937\u094d\u0915\u093e \u0928\u0947 \u0907\u091f\u0932\u0940 \u091c\u093e\u0915\u0930 \u0917\u0941\u092a\u091a\u092a \u0924\u0930\u0940\u0915\u0947 \u0938\u0947 \u0915\u0940 \u0925\u0940 \u0936\u093e\u0926\u0940, 2 \u0938\u093e\u0932 \u092c\u093e\u0926 \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u092a\u0942\u0930\u093e \u0935\u0947\u0921\u093f\u0902\u0917 \u090f\u0932\u092c\u092e","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
Virat Anushka wedding album
- फोटो : file photo
{"_id":"5df081168ebc3e87f030638b","slug":"virat-kohli-anushka-sharma-wedding-anniversary-look-at-their-wedding-album","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0935\u093f\u0930\u093e\u091f-\u0905\u0928\u0941\u0937\u094d\u0915\u093e \u0928\u0947 \u0907\u091f\u0932\u0940 \u091c\u093e\u0915\u0930 \u0917\u0941\u092a\u091a\u092a \u0924\u0930\u0940\u0915\u0947 \u0938\u0947 \u0915\u0940 \u0925\u0940 \u0936\u093e\u0926\u0940, 2 \u0938\u093e\u0932 \u092c\u093e\u0926 \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u092a\u0942\u0930\u093e \u0935\u0947\u0921\u093f\u0902\u0917 \u090f\u0932\u092c\u092e","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
virushka anniversary
- फोटो : instagram
{"_id":"5df081168ebc3e87f030638b","slug":"virat-kohli-anushka-sharma-wedding-anniversary-look-at-their-wedding-album","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0935\u093f\u0930\u093e\u091f-\u0905\u0928\u0941\u0937\u094d\u0915\u093e \u0928\u0947 \u0907\u091f\u0932\u0940 \u091c\u093e\u0915\u0930 \u0917\u0941\u092a\u091a\u092a \u0924\u0930\u0940\u0915\u0947 \u0938\u0947 \u0915\u0940 \u0925\u0940 \u0936\u093e\u0926\u0940, 2 \u0938\u093e\u0932 \u092c\u093e\u0926 \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u092a\u0942\u0930\u093e \u0935\u0947\u0921\u093f\u0902\u0917 \u090f\u0932\u092c\u092e","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
virushka anniversary
- फोटो : instagram
{"_id":"5df081168ebc3e87f030638b","slug":"virat-kohli-anushka-sharma-wedding-anniversary-look-at-their-wedding-album","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0935\u093f\u0930\u093e\u091f-\u0905\u0928\u0941\u0937\u094d\u0915\u093e \u0928\u0947 \u0907\u091f\u0932\u0940 \u091c\u093e\u0915\u0930 \u0917\u0941\u092a\u091a\u092a \u0924\u0930\u0940\u0915\u0947 \u0938\u0947 \u0915\u0940 \u0925\u0940 \u0936\u093e\u0926\u0940, 2 \u0938\u093e\u0932 \u092c\u093e\u0926 \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u092a\u0942\u0930\u093e \u0935\u0947\u0921\u093f\u0902\u0917 \u090f\u0932\u092c\u092e","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
virat anushka
- फोटो : social media
{"_id":"5df081168ebc3e87f030638b","slug":"virat-kohli-anushka-sharma-wedding-anniversary-look-at-their-wedding-album","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0935\u093f\u0930\u093e\u091f-\u0905\u0928\u0941\u0937\u094d\u0915\u093e \u0928\u0947 \u0907\u091f\u0932\u0940 \u091c\u093e\u0915\u0930 \u0917\u0941\u092a\u091a\u092a \u0924\u0930\u0940\u0915\u0947 \u0938\u0947 \u0915\u0940 \u0925\u0940 \u0936\u093e\u0926\u0940, 2 \u0938\u093e\u0932 \u092c\u093e\u0926 \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u092a\u0942\u0930\u093e \u0935\u0947\u0921\u093f\u0902\u0917 \u090f\u0932\u092c\u092e","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
virat anushka
- फोटो : social media