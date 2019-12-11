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विराट-अनुष्का ने इटली जाकर गुपचप तरीके से की थी शादी, 2 साल बाद देखें पूरा वेडिंग एलबम

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Wed, 11 Dec 2019 11:09 AM IST
anushka virat
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anushka virat
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की आज दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी है । दोनों ने 11 दिसंबर 2017 को इटली में शादी की थी । इस खास दिन पर विराट और अनुष्का ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक-दूसरे पर प्यार बरसाया है । अनुष्का ने अपनी शादी की एक तस्वीर पोस्ट कर विराट के लिए खास मैसेज लिखा । वहीं विराट ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट की है । 
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virat kohli anushka sharma
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