Sunil Grover: सुनील ग्रोवर को आज मिलेगी अस्पताल से छुट्टी, हाल ही में कॉमेडियन की हुई है हार्ट सर्जरी

सूत्रों की मानें तो सुनील के दिल में ब्लॉकेज पाए गए थे। अगर समय पर सर्जरी नहीं होती तो दिल का दौरा पड़ने का खतरा था। ऐसे में कॉमेडियन ने जल्द से जल्द सर्जरी कराने का फैसला लिया। सुनील ने पहले अपनी सीरिज की सूटिंग निपटाई उसके बाद बिना किसी शोर-शराबे के ट्रीटमेंट के लिए निकल गए।

Actor-Comedian Sunil Grover, who underwent heart surgery recently, will be discharged from Mumbai's Asian Heart Institute today: Hospital authorities



(Photo: Grover's Twitter account) pic.twitter.com/GrSKCwELMf