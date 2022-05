Sidharth Malhotra Kiara Advani: ब्रेकअप की खबरों के बीच सिद्धार्थ ने कियारा की पोस्ट पर किया कमेंट, खुशी से झूम उठे फैंस

फैंस ने दिया ऐसा रिएक्शन

जैसे ही सिद्धार्थ ने कियारा की लाइव वीडियो पर कमेंट किया वैसे ही फैंस का ध्यान उनकी ओर चला गया है। अभिनेता का कमेंट देखकर फैंस खुशी से झूम उठे और दोनों के रिश्ते को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई। एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट कर लिखा, "तो सिड ने कियारा का लाइव देखा और इसके साथ ही उसपर कमेंट भी किया। ओह माई गॉड सो क्यूट।" वहीं एक अन्य फैन ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ट्वीट किया, "सिड बॉयफ्रेंड के तौर पर परफेक्ट हैं और मैं इनके लिए बहुत खुश हूं। इन दोनों की शादी का इंतजार कर रहा हूं।"

Sid being boyfriend goals and I'm all in for it. Manifesting #SidKiara ki shaadi😭🥺❤ https://t.co/D4IbK2r796