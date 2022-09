सेहर के इस कमेंट को देख अब सोशल मीडिया यूजर्स भड़क उठे हैं। साथ ही उनके इस कमेंट के लिए अभिनेत्री को जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं लोगों ने एक्ट्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, एक यूजर लिखा कि अरे फिल्टर वाली दीदी आप जाके पाउडर लगाओ, क्रिकेट एक्सपर्ट मत बनो। एक यूजर ने तो पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि 'पाकिस्तान ने भी भारत से बहुत कुछ सीखा है, जब उन्होंने मैच हारे। चिंता मत कीजिए शिनवारी जी 23 को फिर एक बार वो बहुत कुछ सीखेंगे।'





Please lose next match to Pakistan on 23rd October you will learn more from it 😂