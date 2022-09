KRK: राजनीति में कदम रखने जा रहे केआरके! ट्वीट कर लिखा- देश में सुरक्षित रहने के लिए, नेता होना जरूरी है

केआरके के इस ट्वीट पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग उन्हें राजनीतिक दल के नाम सुझा रहे हैं तो कुछ हैरानी जता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "सच,सच, सच कह डालो केआरके। क्या क्या हुआ है? किस किसने किया है।" अन्य यूजर ने लिखा, "सर कोई पार्टी मत जॉइन करो खुदकी पार्टी बनाओ। हम आपके साथ हैं।"

Sir, don't join any party.

make your own party. We are with you 🤡🙏