12 लोगों के साथ एक फ्लैट में रहते थे कार्तिक आर्यन, बिना ऑडिशन के ही लौटा दिया जाता था

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kartik aaryan
- फोटो : social media
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कार्तिक आर्यन
- फोटो : सोशल मीडिया
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Kartik Aaryan
- फोटो : Social Media
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kartik aaryan
- फोटो : social media
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Kartik Aaryan
- फोटो : instagram
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kartik aaryan
- फोटो : social media
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Kartik Aaryan
- फोटो : instagram