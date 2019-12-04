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12 लोगों के साथ एक फ्लैट में रहते थे कार्तिक आर्यन, बिना ऑडिशन के ही लौटा दिया जाता था

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Wed, 04 Dec 2019 12:12 PM IST
kartik aaryan
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kartik aaryan - फोटो : social media
कार्तिक आर्यन बॉलीवुड में तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे हैं । उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी हैं । अब उनके पास कई ऑफर हैं । कार्तिक ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'प्यार का पंचनामा' से की थी । इसके बाद उनकी फिल्म 'प्यार का पंचनामा 2' आई । लेकिन कार्तिक को बड़ा ब्रेक फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' के बाद मिला । 
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kartik aaryan
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3 दिसंबर 2019

kartik aaryan
kartik aaryan - फोटो : social media
कार्तिक आर्यन
कार्तिक आर्यन - फोटो : सोशल मीडिया
Kartik Aaryan
Kartik Aaryan - फोटो : Social Media
kartik aaryan
kartik aaryan - फोटो : social media
Kartik Aaryan
Kartik Aaryan - फोटो : instagram
kartik aaryan
kartik aaryan - फोटो : social media
Kartik Aaryan
Kartik Aaryan - फोटो : instagram
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