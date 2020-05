{"_id":"5ebc314de71a0f3d2f569204","slug":"is-shahid-kapoor-disappointed-with-kabir-singh-boycott-at-award-ceremonies","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0941\u0930\u0938\u094d\u0915\u093e\u0930 \u0938\u092e\u093e\u0930\u094b\u0939\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u092c\u0940\u0930 \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u092f\u0915\u0949\u091f \u0938\u0947 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0928\u093f\u0930\u093e\u0936 \u0939\u0948\u0902 \u0936\u093e\u0939\u093f\u0926 \u0915\u092a\u0942\u0930? \u092b\u0948\u0928 \u0915\u0947 \u0938\u0935\u093e\u0932 \u092a\u0930 \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0926\u093f\u0932 \u0915\u093e \u0939\u093e\u0932","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Wed, 13 May 2020 11:11 PM IST

लॉकडाउन की वजह से इन दिनों बॉलीवुड सितारे अपने घर पर ही सारा वक्त बिता रहे हैं। काम से फुर्सत होने की वजह से स्टार्स सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। हाल ही में अभिनेता शाहिद कपूर फैंस के साथ Ask Me Anything session रखा। यहां उन्होंने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए।