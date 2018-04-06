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ये तस्वीरें मॉडल की नहीं, गैंगस्टर की हैं...जिसका जेल में 'खेल', सलमान खान को मारना चाहता है
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़, Updated Fri, 06 Apr 2018 11:14 AM IST
सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें, किसी मॉडल की नहीं, बल्कि एक गैंगस्टर की हैं और जेल में क्लिक की गई, वहीं से अपलोड की गई हैं।
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