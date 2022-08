Boycott Dobaara: ट्रोल्स से पंगा लेना तापसी पन्नू-अनुराग को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर 'दोबारा' बायकॉट ट्रेंड

ट्रोल्स से पंगा लेना पड़ा भारी

तापसी पन्नू के इस बयान के सामने आने के बाद से ही यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू, दर्शकों पर यह सोचकर हंस रहे थे कि बहिष्कार एक छोटा सा सोशल मीडिया कैम्पेन है। लाल सिंह चड्ढा की रिलीज से 6 दिन पहले करीना कपूर खान ने भी यही कहा था, उन्हें एक बार फोन करके पूछ लेना, ''मैडम क्या हुआ?''। वहीं अन्य यूजर ने ट्वीट किया, #BoycottDobaara 'दोबारा' फिल्म स्पेनिश फिल्म 'मिराज' (2018) की रीमेक है। फिर से एक बेहतरीन फिल्म का रीमेक बना गया। इस फिल्म का बहिष्कार करने का यह एक और कारण है। तापसी ने फिल्म 'बदला' के साथ भी ऐसा ही किया था, जो 'द इनविजिबल गेस्ट' की रीमेक थी। ये लोग रीमेक बनाकर खुदको एक्टर कहते हैं।

Anurag Kashyap and Tapsee Pannu are laughing at the audiance thinking the Boycott is a small social media movement.



6 days ago even Kareena Kapoor Khan was saying the same thing, call her and ask her once, "madam kya hua?". Call her once.#BoycottDobaara