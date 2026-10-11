1 of 21 cjp protest - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को अलग किया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जबकि कुछ पुलिस से बचकर भाग निकले। राजधानी दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान शनिवार को कनॉट प्लेस में जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शन के समर्थक और विरोधी कई जगह आमने-सामने आ गए। जंतर-मंतर पर पुलिस की किलेबंदी में सेंध लगाने की कोशिश की गई। इसके बाद हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई।

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2 of 21 सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया - फोटो : पीटीआई

सुबह 10 बजे, कनॉट प्लेस में तीन युवकों को हिरासत में लेते ही नारेबाजी शुरू हो गई। सुरक्षाबलों ने उन्हें बलपूर्वक बस में बैठा लिया। करीब 10:30 बजे, सोरजी दफ्तर के सामने स्थित सुरजीत भवन से अचानक करीब 100 की संख्या में प्रदर्शनकारी डीडीयू मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय के नजदीक पहुंच गए।





3 of 21 सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल - फोटो : अमर उजाला

अचानक पहुंचे प्रदर्शनकारियों को देखकर पुलिस के होश उड़ गए। आनन-फानन पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से भगाया। 11:00 बजे इलाके में सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ाते हुए पूरी तरह घेराबंदी कर दी।

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4 of 21 सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया - फोटो : अमर उजाला

बाबा बंदा सिंह बहादुर मार्ग पर सुरक्षा बलों ने तीन महिलाओं और एक पचास वर्षीय व्यक्ति को पकड़कर बस में बैठा लिया। वहीं, नारेबाजी के दौरान एक महिला का गिरा हुआ फोन महिला पुलिसकर्मी ने वापस लौटाकर मानवीय चेहरा भी दिखाया।



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