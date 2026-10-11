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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Delhi ›   Attempt to breach security cordon Chaos erupts CJP protest in Connaught Place supporters and opponents clash

किलेबंदी में सेंध लगाने की कोशिश: कनॉट प्लेस में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान बवाल, समर्थक और विरोधी भिड़े

Sun, 11 Oct 2026 09:30 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 11 Oct 2026 09:30 AM IST
सार

राजधानी दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान शनिवार को कनॉट प्लेस में बवाल हो गया। यहां समर्थक और विरोधियों में मारपीट हो गई। इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बैरिकेड्स कम पड़ने पर पुलिस ने बसें बीच सड़क पर खड़ी कर दीं। भाजपा मुख्यालय के पास पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ाया।

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Attempt to breach security cordon Chaos erupts CJP protest in Connaught Place supporters and opponents clash
cjp protest - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
राजधानी दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान शनिवार को कनॉट प्लेस में जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शन के समर्थक और विरोधी कई जगह आमने-सामने आ गए। जंतर-मंतर पर पुलिस की किलेबंदी में सेंध लगाने की कोशिश की गई। इसके बाद हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई। 


मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को अलग किया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जबकि कुछ पुलिस से बचकर भाग निकले।
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Attempt to breach security cordon Chaos erupts CJP protest in Connaught Place supporters and opponents clash
सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया - फोटो : पीटीआई
सुबह 10 बजे, कनॉट प्लेस में तीन युवकों को हिरासत में लेते ही नारेबाजी शुरू हो गई। सुरक्षाबलों ने उन्हें बलपूर्वक बस में बैठा लिया। करीब 10:30 बजे, सोरजी दफ्तर के सामने स्थित सुरजीत भवन से अचानक करीब 100 की संख्या में प्रदर्शनकारी डीडीयू मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय के नजदीक पहुंच गए। 

 
Attempt to breach security cordon Chaos erupts CJP protest in Connaught Place supporters and opponents clash
सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल - फोटो : अमर उजाला
अचानक पहुंचे प्रदर्शनकारियों को देखकर पुलिस के होश उड़ गए। आनन-फानन पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से भगाया। 11:00 बजे इलाके में सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ाते हुए पूरी तरह घेराबंदी कर दी।
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Attempt to breach security cordon Chaos erupts CJP protest in Connaught Place supporters and opponents clash
सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया - फोटो : अमर उजाला
बाबा बंदा सिंह बहादुर मार्ग पर सुरक्षा बलों ने तीन महिलाओं और एक पचास वर्षीय व्यक्ति को पकड़कर बस में बैठा लिया। वहीं, नारेबाजी के दौरान एक महिला का गिरा हुआ फोन महिला पुलिसकर्मी ने वापस लौटाकर मानवीय चेहरा भी दिखाया। 
 
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सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया - फोटो : अमर उजाला
करीब 12 बजे आकाशवाणी भवन के पास हंगामा हो गया। इम्तियाज अली मार्ग पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स गिरा दिए और सुरक्षाकर्मियों पर पथराव किया। इस घटना में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। दोपहर में 25 से 30 प्रदर्शनकारियों ने इम्तियाज आली मार्ग पर बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की।

 
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