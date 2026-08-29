फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Chhattisgarh ›   Bilaspur CG violence: Heavy stone-pelting; over 24 people injured Including TI

बिलासपुर में दो गुटों में बवाल: जमकर पत्थरबाजी; टीआई समेत 24 से ज्यादा लोग घायल, घरों-दुकानों में तोड़फोड़

Sat, 29 Aug 2026 04:10 PM IST
Lalit Kumar Singh अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Sat, 29 Aug 2026 04:10 PM IST
सार

Bilaspur CG violence: छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में बीती रात को दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। दो गुटों में पुराने विवाद को लेकर पत्थरबाजी की गई। इसमें टीआई समेत दोनों पक्ष के 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पत्थरबाजी में तारबाहर टीआई रवि तिवारी के सिर में चोट लगी है। वे हाथ से सिर थामे भीड़ से निकलते हुए नजर आये।

विज्ञापन
Bilaspur CG violence: Heavy stone-pelting; over 24 people injured Including TI
ग्रॉफिक्स: अमर उजाला डिजिटल - फोटो : Amar Ujala Digital
Bilaspur CG violence: छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में बीती रात को जमकर बवाल किया गया। दो गुटों में पहले झड़प हुई फिर पुराने विवाद को लेकर जमकर पत्थरबाजी की गई। इसमें टीआई समेत दोनों पक्ष के 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पत्थरबाजी में तारबाहर टीआई रवि तिवारी के सिर में चोट लगी है। वे हाथ से सिर थामे भीड़ से निकलते हुए नजर आये। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से उन्हें सुरक्षा घेरे में लेकर बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर कथित टिप्पणी को लेकर दो गुटों में जमकर पथराव हुआ।
Bilaspur CG violence: Heavy stone-pelting; over 24 people injured Including TI
घटना के बाद पुलिस और लोगों की भीड़ - फोटो : Amar Ujala Digital
मामले से गुस्साये दोनों पक्ष के लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे । जमकर पथराव और तोड़फोड़ की गई। इससे दुकानों, घरों और गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मामला सिटी कोतवाली थाने क्षेत्र का है। 

 
Bilaspur CG violence: Heavy stone-pelting; over 24 people injured Including TI
पुलिस ने की फ्लैग मार्च - फोटो : Amar Ujala Digital
सूचना पर भीड़ को काबू करने के लिये एसएसपी रजनेश सिंह और कलेक्टर संजय अग्रवाल मौके पर पहुंचे। लाइट बंद कर लाठीचार्ज किया गया। आंसू गैस के गोले छोड़े। कलेक्टर और एसएसपी के नेतृत्व में संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया गया। स्थिति को काबू करने के लिये जांजगीर-चांपा, मुंगेली से पुलिस बल बुलाया गया है। वहीं सीएएफ से भी अतिरिक्त बल बुलाया गया है। सुबह चार बजे थाने और आसपास की एरिया को छावनी में तब्दिल कर दिया गया है। पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन से फुटेज खंगाल रही है। 

 
विज्ञापन
विज्ञापन
Bilaspur CG violence: Heavy stone-pelting; over 24 people injured Including TI
लोगों से शांति बनाये रखने की अपील करते एसएसपी रजनेश सिंह - फोटो : Amar Ujala Digital
दोनों पक्ष के नामजद लोगों समेत अन्य आरोपियों पर बलवा, धारा 307 और 191 में FIR दर्ज की गई है। सिटी कोतवाली क्षेत्र में धारा 144 लागू है। करीब 50 उपद्रवियों पर केस दर्ज किया गया है। इनमें कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है।  ड्रोन और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए अन्य जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है।
विज्ञापन
Bilaspur CG violence: Heavy stone-pelting; over 24 people injured Including TI
देर रात कर लगी रही लोगों की भीड़ - फोटो : Amar Ujala Digital
सोशल मीडिया पर कथित टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हुआ। इसके बाद दोनों गुट के लोग  सिटी कोतवाली क्षेत्र के खपरगंज पहुंचे। भीड़ जुटने की सूचना सिटी कोतवाली टीआई, सीएसपी गनन कुमार और एडिशनल एसपी पंकज पटेल को दी गई। इसके बाद भी मौके पर सिर्फ पेट्रोलिंग टीम ही तैनात रही। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट की गई फिर पथराव हुआ। 
 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed