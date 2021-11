काम की बात: क्या आपको पता है पेट्रोल और डीजल के दामों को कैसे किया जाता है तय? अगर नहीं, तो जान लीजिए आज

1 of 5

How petrol and diesel prices are fixed in India - फोटो : iStock

कुछ महीनों के भीतर भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है। कई बड़े शहरों में पेट्रोल के भाव 100 रुपये को पार कर चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में आई इस तेजी के बाद लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आप लोगों के भीतर ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर पेट्रोल और डीजल इतने महंगे क्यों बिक रहे हैं? और इनके दामों को कैसे तय किया जाता है? अगर आप भी इस बात से अंजान हैं, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों को किस प्रकार से निश्चित किया जाता है।



पेट्रोल और डीजल के दाम किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करते हैं। इनके दामों को तय करते वक्त कई चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ग्लोबल ऑयल मार्केट से लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इनके मूल्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -

2 of 5

How petrol and diesel prices are fixed in India - फोटो : pixabay

भारत अपने 80% पेट्रोल और डीजल का डिमांड ग्लोबल ऑयल मार्केट से पूरा करता है। इस कारण पेट्रोल और डीजल के दामों को निश्चित करने ग्लोबल मार्केट की सबसे बड़ी भूमिका होती है। क्रूड ऑयल का प्राइस रोजाना उतार चढ़ाव करता है। इसी को ध्यान में रखकर भारत में ऑयल के दामों को डेली बेसेस पर तय किया जाता है। इस समय ग्लोबल ऑयल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल एक मेजर ट्रेडर है।

विज्ञापन

विज्ञापन

3 of 5

How petrol and diesel prices are fixed in India - फोटो : पीटीआई

ऑयल की रिफाइनिंग के बाद मार्केटिंग कंपनियां तेल के भावों को ग्लोबली चल रहे रेट के मुताबिक तय करती हैं। तीसरा मेजर रोल सरकार प्ले करती है। केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह के टैक्स ऑयल के ऊपर चार्ज करती हैं।

4 of 5

How petrol and diesel prices are fixed in India - फोटो : iStock

इसमें एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार द्वारा लगाया गया वैट शामिल होता है। उसके बाद डीलर कमीशन को भी जोड़ा जाता है। इन सब को जोड़ने के बाद बाजार में पेट्रोल और डीजल के रिटेल प्राइस को तय किया जाता है। गौरतलब बात है कि दुनिया भर में भारत सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल और डीजल के दामों पर वसूलता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

5 of 5

How petrol and diesel prices are fixed in India - फोटो : iStock