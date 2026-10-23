इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार: एलजी, सोनी, हेवल्स और विजय सेल्स दे रहे कई त्योहारी ऑफर; जानें मिल रहे कौन से विकल्प

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एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने 'सेलिब्रेशन ऑफ ट्रस्ट' सेल की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रोडक्ट्स पर 55 फीसदी तक की भारी छूट दी जा रही है।

विज्ञापन विज्ञापन चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 26 फीसदी (अधिकतम 30,000 रुपये) तक का कैशबैक मिल रहा है। चुनिंदा साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर की खरीद पर 14,190 रुपये तक का मिनी रेफ्रिजरेटर बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है।

कंपनी कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी, वाटर प्यूरीफायर पर 4,200 रुपये का 1-साल का मुफ्त मेंटेनेंस पैकेज और एलजी बेस्टकेयर एएमसी पर 30% तक की छूट दे रही है।

फेस्टिव शॉपिंग को आसान बनाने के लिए चुनिंदा मॉडल्स पर मात्र 888 रुपये से शुरू होने वाली ईएमआई और जीरो डाउन पेमेंट का विकल्प भी उपलब्ध है।

हेवल्स का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड 'लॉयड' अपने 'फेस्टिव ऑफ फॉर्च्यून' कैंपेन के तहत 100 करोड़ रुपये तक के निश्चित लाभ लेकर आया है।

हर खरीदारी पर 300 रुपये तक का अश्योर्ड कैशबैक और 15,000 रुपये तक के गिफ्ट कूपन मिल रहे हैं। इसके साथ ही, ग्राहकों के पास थार एसयूवी कार और बाइक जीतने का सुनहरा मौका भी है।

कंपनी मिनी एलईडी टीवी पर 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रही है। वॉशिंग मशीन पर 2+2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव और डायरेक्ट ड्राइव मोटर पर 12 साल की वारंटी मिल रही है।

चुनिंदा स्मार्ट टीवी पर 3 साल की वारंटी, 50,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक और चुनिंदा मॉडल्स पर 1 ईएमआई फ्री की सुविधा दी जा रही है। टीवी की ईएमआई 2,995 रुपये से शुरू है।

टीवी-साउंडबार के कॉम्बो पर 94,990 रुपये तक की भारी बचत का अवसर मिल रहा है। चुनिंदा थिएटर साउंडबार्स पर 15,000 रुपये तक का डिस्काउंट व कैशबैक की सुविधा।

फिलिप्स: फिलिप्स अपने किचन और होम एप्लायंसेज रेंज पर 'फेस्टिव मेनिया' के तहत विशेष डिस्काउंट दे रहा है। ग्राहक एयर फ्रायर्स (डुअल बास्केट मॉडल समेत), मिक्सर ग्राइंडर्स (750/1000वॉट) और गारमेंट स्ट्रीमर्स पर फेस्टिव स्पेशल प्राइसिंग और बैंक कैशबैक का पूरा लाभ उठा सकते हैं।इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर विजय सेल्स ने दिवाली सेलिब्रेशन सेल की घोषणा की है, जिसमें टेक्नोलॉजी और होम अप्लायंसेज रेंज पर 70 फीसदी तक की छूट दी जा रही है। एपल लवर्स के लिए आईफोन 16 सीरीज इंस्टेंट बैंक कैशबैक सहित 74,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। आईफोन 13, 14 और 15 सीरीज पर भी विशेष छूट दी जा रही है।हायर एप्लायंसेज इंडिया के सीईओ एनएस सतीश ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस त्योहारी सीजन में बिक्री में 30-35 फीसदी की वृद्धि होने की उम्मीद है। शहरी और ग्रामीण, दोनों ही बाजारों में ग्राहकों की अच्छी मांग देखने को मिल रही है। हालांकि, बढ़ती लागत पूरी इंडस्ट्री के लिए एक चुनौती बनी हुई है, फिर भी हमारा पूरा ध्यान ग्राहकों को बेहतर वैल्यू देने, अपने रिटेल और डिजिटल चैनलों के जरिये उन तक पहुंच बढ़ाने, और फाइनेंसिंग विकल्पों के माध्यम से प्रीमियम तकनीक को ज्यादा लोगों के लिए सुलभ बनाने पर है।