यूरोप पर होगा इस्लाम का राज! बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी हो रही वायरल

दुनिया के इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं, जिनकी भविष्यवाणियों पर लोग यकीन करते हैं। इनमें बुल्गारिया की नेत्रहीन बाबा वेंगा का नाम भी शामिल है। उन्होंने दुनिया के बारे में कई सटीक भविष्यवाणियां की थीं। बाबा वेंगा आंखों से देख नहीं सकती थीं, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां पूरी तरह सच साबित हुईं। कई उनकी मौत के बाद घटी हैं। इसी वजह से उनकी मौत के कई वर्षों बाद भी लोग उनकी भविष्यवाणियों पर यकीन करते हैं। बाबा वेंगा ने एक ऐसी ही भविष्यवाणी की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूरोप पर मुस्लिम शासन होगा।

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