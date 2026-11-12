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तस्वीर में छिपकर बैठा है खरगोश, बड़े-बड़े धुरंधर भी नहीं खोज पाए, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में खोजिए

Thu, 12 Nov 2026 05:50 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Thu, 12 Nov 2026 05:50 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर अक्सर हमें क्विज और पजल देखने को मिलते हैं। इन तस्वीरों में छिपी वस्तुओं को खोजना होता है। इस तस्वीरों में चीजें हमारी आंखों के सामने ही होती हैं, लेकिन नजर नहीं आती हैं।

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Optical Illusion iq test brain teaser image Can You Spot Rabbit Within 15 Seconds?
तस्वीर में छिपकर बैठा है खरगोश, बड़े-बड़े धुरंधर भी नहीं खोज पाए, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में खोजिए - फोटो : Adobe Stock

सोशल मीडिया पर अक्सर ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जो लोगों के आंखों और दिमाग की परीक्षा लेती हैं। इसके साथ ही धैर्य का भी परीक्षण करती हैं। अगर आईक्यू लेवल अच्छा है तो आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप उलझी हुई तस्वीर और पहेलियों को सुलझा सकते हैं। इन तस्वीरों में चीजों को इस तरह छिपाया जाता है कि उसे खोजना बेहद कठिन होता है। 



ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेलियों को हल करने से दिमाग तेज होता है। इन तस्वीरों में मिली चुनौतियों को पूरा करने में लोगों को आनंद आता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं जिसमें आपको खरगोश खोजना है। खरगोश को खोजने के लिए 15 सेकेंड का समय दिया गया है। अगर आप इस तस्वीर में खरगोश को 15 सेकेंड के अंदर खोज लेते हैं, तो माना जाएगा कि आपका आईक्यू लेवल अच्छा है।
 
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Optical Illusion iq test brain teaser image Can You Spot Rabbit Within 15 Seconds?
तस्वीर में छिपकर बैठा है खरगोश, बड़े-बड़े धुरंधर भी नहीं खोज पाए, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में खोजिए - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर कई रोचक ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आंखों को धोखा देने वाली इन तस्वीरों में छिपी चीजें हमारी आंखों के सामने ही होती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती हैं।
 

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तस्वीर में छिपकर बैठा है खरगोश, बड़े-बड़े धुरंधर भी नहीं खोज पाए, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में खोजिए - फोटो : Adobe Stock

किसी ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में छिपी चीजों को खोजना होता है, तो किसी में दो तस्वीरों के बीच अंतर बताना होता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हो रही है उसे आप ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण मान सकते हैं।

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तस्वीर में छिपकर बैठा है खरगोश, बड़े-बड़े धुरंधर भी नहीं खोज पाए, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में खोजिए - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेली को हल करने में लोगों के दिमाग की अच्छी खासी कसरत होती है। आप अपने दिमाग का जितना इस्तेमाल करते हैं वह उतना ही तेज होता है। आप अपने दिमाग की कसरत के लिए पहेलियों को सुलझा सकते हैं, पजल्स को साॅल्व कर सकते हैं और ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर के टास्क को पूरा कर सकते हैं।

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तस्वीर में छिपकर बैठा है खरगोश, बड़े-बड़े धुरंधर भी नहीं खोज पाए, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में खोजिए - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें देखने में बेहद साधारण लगती हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को कन्फयूज कर देती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर ने भी लोगों के दिमाग को घूमा दिया है। अगर आप अभी तक खरगोश को नहीं खोज पाए हैं, तो इस तस्वीर में आसानी से लाल घेरे में देख सकते हैं।

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