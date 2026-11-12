तस्वीर में छिपकर बैठा है खरगोश, बड़े-बड़े धुरंधर भी नहीं खोज पाए, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में खोजिए - फोटो : Adobe Stock

सोशल मीडिया पर अक्सर ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जो लोगों के आंखों और दिमाग की परीक्षा लेती हैं। इसके साथ ही धैर्य का भी परीक्षण करती हैं। अगर आईक्यू लेवल अच्छा है तो आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप उलझी हुई तस्वीर और पहेलियों को सुलझा सकते हैं। इन तस्वीरों में चीजों को इस तरह छिपाया जाता है कि उसे खोजना बेहद कठिन होता है।





ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेलियों को हल करने से दिमाग तेज होता है। इन तस्वीरों में मिली चुनौतियों को पूरा करने में लोगों को आनंद आता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं जिसमें आपको खरगोश खोजना है। खरगोश को खोजने के लिए 15 सेकेंड का समय दिया गया है। अगर आप इस तस्वीर में खरगोश को 15 सेकेंड के अंदर खोज लेते हैं, तो माना जाएगा कि आपका आईक्यू लेवल अच्छा है।

