Ajab-Gajab: होटल के कमरे में लगा था ऐसा एसी, देखते ही कस्टमर का घूम गया दिमाग

Ajab-Gajab: हम सभी कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो रहने के लिए होटल में कमरा बुक करते हैं। लेकिन सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि होटल में सुविधा क्या-क्या मिल रही है। कभी-कभी ऐसा होता है कि होटल की तरफ से कई सुविधाएं देने की बात कही जाती है, लेकिन पहुंचने पर सच्चाई कुछ और ही होती है।

Booked this room in Mumbai in 2011, where the manager promised the split AC room. It was literally a split AC room which was split into two rooms. One half in ours and rest in another where 2 uncles were playing ay Ganpat chal daaru la song in full volume till 4 in the morning. pic.twitter.com/HhEYv9ftg1