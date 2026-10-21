जोक्स: महिला- पता है, गांव के सरपंच कोमा में चले गए, पड़ोसन का जवाब सुनकर हो गई बेहोश

1 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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जोक्स: हंसी किसी दवा से कम नहीं है और यह कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। अगर आपको भागमभाग जिंदगी और बढ़ते काम के दबाव के बीच भी खुश रहना है, तो नियमित रूप से हंसना चाहिए। खुलकर हंसने से शरीर में रक्त संचार काफी बेहतर रहता है। इसके अलावा शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है जिससे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद मिलती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



पत्नी- सुनो जी, आज से तुम रोजाना शराब पिया करो...!

पति- क्यों...?

पत्नी- क्योंकि, आप नशे में ज्यादा काम करते हो...!,

पति- मैं कुछ समझा नहीं...?

पत्नी- अरे कल तुम शराब पीकर आए तो नशे में सारे गंदे पड़े बर्तन धो डाले,

और तो और आपने मेरे पांव भी दबाए...!



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सास- बहू, पड़ोस की सुषमा एक नंबर की झूठी है। उसकी बातों पर कभी विश्वास मत करना।

वैसे तुमसे सुबह क्या कह रही थी?

बहू- कह रही थी कि आप बहुत भली औरत हैं।





3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik