पापा- पढ़ाई कैसी चल रही है? बेटे ने दिया ऐसा जवाब कि तुरंत ही हो गई धुनाई

1 of 5 पापा बेटे के मजेदार चुटकुले - फोटो : AI







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पिता और बेटे का रिश्ता जितना खास होता है, उतना ही मजेदार भी। कभी पिता बेटे को पढ़ाई के लिए समझाते नजर आते हैं, तो कभी बेटा अपनी बातों से पापा को ही सोच में डाल देता है। घर में जब पिता की सीख और बेटे की हाजिरजवाबी आमने-सामने आती है, तो कई बार ऐसी मजेदार बातचीत हो जाती है कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। खासकर तब, जब पिता किसी गंभीर सवाल का जवाब चाहते हों और बेटा अपनी ही समझदारी लगाकर ऐसा जवाब दे दे, जिसकी उम्मीद पापा ने सपने में भी न की हो। तो चलिए, पढ़ते हैं पिता और बेटे के पांच मजेदार जोक्स, जिनमें हंसी भी है और थोड़ी-सी समझदारी भी।





पापा - बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है?

बेटा - बहुत बढ़िया, पापा!

पापा - अच्छा, बताओ गणित में कितने नंबर आए?

बेटा - पापा, नंबर तो कम आए हैं, लेकिन मेरी मेहनत पूरी थी।

पापा - फिर मेहनत का फायदा क्यों नहीं मिला?

बेटा - पापा, सवाल तो किताब के हिसाब से थे, लेकिन जवाब मेरी समझ के हिसाब से थे!

पापा - तो अब समझ के हिसाब से नहीं, किताब के हिसाब से पढ़ाई करना!

बेटा - ठीक है पापा, अगली बार किताब को भी साथ बैठाकर पढ़ूंगा!

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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पापा - बेटा, तुम हर समय मोबाइल में क्या देखते रहते हो?

बेटा - पापा, ज्ञान बढ़ाता हूं।

पापा - अच्छा! तो बताओ, कल रात मैंने तुम्हें कितने बजे मोबाइल बंद करने को कहा था?

बेटा - पापा, करीब दस बजे।

पापा - और तुमने बंद कब किया?

बेटा - करीब बारह बजे।

पापा - तो दो घंटे में कितना ज्ञान बढ़ा?

बेटा - पापा, इतना तो समझ आ गया कि आप समय बहुत अच्छी तरह याद रखते हैं!

पापा - और मुझे यह समझ आ गया कि तुम्हारा ज्ञान बढ़ाने के लिए मोबाइल से ज्यादा घड़ी की जरूरत है!

3 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

बेटा - पापा, मुझे पांच सौ रुपये चाहिए।

पापा - किसलिए?

बेटा - दोस्तों के साथ बाहर जाना है।

पापा - पिछली बार भी तो पैसे दिए थे।

बेटा - हां पापा, लेकिन वो पिछली बार के दोस्त थे।

पापा - क्या मतलब?

बेटा - इस बार नए दोस्तों के साथ जा रहा हूं। उनके सामने पुराना बजट लेकर कैसे जाऊं?

पापा - अच्छा! तो दोस्तों के साथ जाने के लिए बजट भी बदलता है?

बेटा - जी पापा, दोस्त बदलें या न बदलें, खर्चा तो बढ़ ही जाता है!

पापा - ठीक है, आज से तुम्हारे दोस्तों की सूची के साथ खर्चे का हिसाब भी बनाऊंगा!

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पापा - बेटा, घर के कामों में भी हाथ बंटाया करो। इससे जिम्मेदारी आती है।

बेटा - बिल्कुल पापा, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं।

पापा - अच्छा, आज से अपना कमरा खुद साफ करना।

बेटा - पापा, मैंने सोचा था कि आप कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे।

पापा - इससे बड़ी क्या होगी?

बेटा - आप मुझे घर का बजट संभालने दीजिए।

पापा - पहले अपना कमरा संभाल लो, फिर घर का बजट भी दे दूंगा।

बेटा - पापा, बजट में कम से कम सफाई तो नहीं करनी पड़ेगी!

पापा - बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी जेब साफ होने की पूरी संभावना है!

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