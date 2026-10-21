मजेदार जोक्स: ग्राहक- बाल ऐसे काटना कि मैं बिल्कुल अलग दिखूं, नाई ने दिया ऐसा जवाब कि छूट जाएगी हंसी

1 of 5 नाई और ग्राहक के फनी जोक्स - फोटो : AI







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बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पर जाना तो हम सभी के लिए आम बात है, लेकिन कभी-कभी वहां ऐसा मजेदार किस्सा हो जाता है कि बाल कटवाने से ज्यादा याद उस बातचीत की रह जाती है। कोई ग्राहक नाई से कहता है कि बाल ऐसे काटना कि चेहरा बिल्कुल बदल जाए, तो कोई बार-बार आईने में देखकर बालों की लंबाई चेक करता रहता है। वहीं, नाई भी अपने अनुभव से हर तरह के ग्राहक को संभालना जानता है। लेकिन जब ग्राहक जरूरत से ज्यादा सवाल पूछने लगे या नाई अपनी बातों में ही उलझ जाए तो दुकान पर हंसी-मजाक का माहौल बन जाता है। तो चलिए, पढ़ते हैं नाई और ग्राहक के मजेदार जोक्स, जो आपका मूड अच्छा कर सकते हैं।



ग्राहक - नाई साहब, बाल ऐसे काटना कि मैं बिल्कुल अलग दिखूं।

नाई - बिल्कुल साहब, ऐसा हेयरकट दूंगा कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा।

ग्राहक खुश होकर - वाह! आपको तो कमाल का हुनर आता है।

नाई - जी साहब, बस घर जाकर अपनी पत्नी को बता दीजिएगा कि देर से आने की वजह हेयरकट था।

ग्राहक - क्यों?

नाई - क्योंकि नया चेहरा देखकर अगर उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला, तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा!

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ग्राहक - नाई साहब, बाल काटने में कितनी देर लगेगी?

नाई - करीब बीस मिनट।

ग्राहक - और अगर मैं जल्दी में हूं तो?

नाई - तो पंद्रह मिनट।

ग्राहक - लेकिन जल्दी करने से काम खराब नहीं होगा?

नाई - साहब, आप जल्दी में होंगे तो मैं भी जल्दी करूंगा। पांच मिनट बचेंगे, मगर आप आईने में देखकर दस मिनट तक शिकायत कर सकते हैं!

ग्राहक - रहने दीजिए, आराम से काटिए। शिकायत करने के लिए भी समय चाहिए!



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ग्राहक - नाई साहब, बाल बहुत झड़ रहे हैं। कोई उपाय बताइए।

नाई - साहब, पहले तो तनाव कम कीजिए और बालों की देखभाल कीजिए।

ग्राहक - और कोई आसान उपाय?

नाई - जी, बाल छोटे रखिए।

ग्राहक - इससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे?

नाई - नहीं साहब, लेकिन झड़ेंगे तो कम दिखाई देंगे!

ग्राहक - वाह! इलाज तो नहीं बताया, लेकिन परेशानी को आंखों से ओझल करने का तरीका बता दिया!

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ग्राहक - नाई साहब, बाल काटने के कितने पैसे हैं?

नाई - सौ रुपये।

ग्राहक - सामने वाली दुकान पर तो अस्सी रुपये लेते हैं।

नाई - तो आप वहीं चले जाइए, साहब।

ग्राहक - अरे, आप ग्राहक को ऐसे जाने दे रहे हैं?

नाई - क्या करूं साहब, आप बीस रुपये बचाना चाहते हैं और मैं अपनी दुकान की इज्जत!

ग्राहक - अच्छा, चलिए आपके यहां ही कटवा लेता हूं।

नाई - धन्यवाद साहब! अब कम से कम बाल कटने के बाद आप यह तो नहीं कहेंगे कि बीस रुपये और बचा लेने चाहिए थे!

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