फनी जोक्स: भाभी- देवर जी, दिनभर मोबाइल में क्या देखते रहते हो? जवाब सुनकर भाभी जी के उड़े होश

1 of 5 फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock







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फनी जोक्स: देवर और भाभी का रिश्ता प्यार, हंसी-मजाक और नोकझोंक वाला है। इस रिश्ते में कभी मीठी तकरार, कभी मजेदार बातचीत देखने को मिलती है, जो पूरे घर के माहौल को खुशनुमा बना देती है। अगर आप भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, तो देवर और भाभी के मजेदार जोक्स आपके लिए एकदम सही हैं। यहां आप पढ़ सकते हैं ऐसे चटपटे और हंसाने वाले चुटकुले, जो आपको हंसा हंसाकर लोटपोट कर देंगे।



देवर- भाभी, आप इतनी सुंदर कैसे दिखती हो?

भाभी- बेटा, भगवान की मेहरबानी है।

देवर- तो भाभी, कभी हमें भी भगवान से मिलवा दो, हमें भी ऐसा गिफ्ट चाहिए।



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

भाभी- देवर जी, तुम दिनभर मोबाइल में क्या देखते रहते हो?

देवर- भाभी, ज्ञान की बातें।

भाभी- अच्छा तो बताओ, कल मैंने क्या कहा था?

देवर- भाभी, वो तो नेटवर्क चला गया था।



3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik