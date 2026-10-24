फनी जोक्स: भाभी- देवर जी, दिनभर मोबाइल में क्या देखते रहते हो? जवाब सुनकर भाभी जी के उड़े होश

फनी जोक्स: देवर और भाभी का रिश्ता प्यार, हंसी-मजाक और नोकझोंक वाला है। इस रिश्ते में कभी मीठी तकरार, कभी मजेदार बातचीत देखने को मिलती है, जो पूरे घर के माहौल को खुशनुमा बना देती है। अगर आप भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, तो देवर और भाभी के मजेदार जोक्स आपके लिए एकदम सही हैं। यहां आप पढ़ सकते हैं ऐसे चटपटे और हंसाने वाले चुटकुले, जो आपको हंसा हंसाकर लोटपोट कर देंगे।
देवर- भाभी, आप इतनी सुंदर कैसे दिखती हो?
भाभी- बेटा, भगवान की मेहरबानी है।
देवर- तो भाभी, कभी हमें भी भगवान से मिलवा दो, हमें भी ऐसा गिफ्ट चाहिए।
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मजेदार फनी जोक्स
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भाभी- देवर जी, तुम दिनभर मोबाइल में क्या देखते रहते हो?
देवर- भाभी, ज्ञान की बातें।
भाभी- अच्छा तो बताओ, कल मैंने क्या कहा था?
देवर- भाभी, वो तो नेटवर्क चला गया था।
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मजेदार जोक्स
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देवर- भाभी, आप मुझसे कितना प्यार करती हो?
भाभी- अपने छोटे भाई जैसा।
देवर- फिर भाभी, मेरी शादी अपनी जैसी सुंदर लड़की से करवाओ ना।
भाभी- पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर घोड़ी पर बैठना।
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वायरल फनी जोक्स
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भाभी- देवर जी, मेरी एक बात मानोगे?
देवर- जान भी दे दूंगा, भाभी।
भाभी- तो जरा बाजार से सब्जी ले आओ।
देवर- भाभी, जान मांग लेतीं, ये सब्जी वाला काम क्यों दे दिया।
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वायरल चुटकुले
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देवर- भाभी, आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है।
भाभी- सच में? आज पहली बार तारीफ की है।
देवर- हां भाभी, आज खाना बनाने वाली छुट्टी पर है क्या?
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)