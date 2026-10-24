देसी जोक्स: जेठानी- आज सबने मेरी सब्जी की बहुत तारीफ की, देवरानी ने दिया ऐसा जवाब कि छूट जाएगी हंसी

घर में देवरानी और जेठानी का रिश्ता भी बड़ा दिलचस्प होता है। कभी दोनों एक-दूसरे की सबसे अच्छी सहेली बन जाती हैं, तो कभी छोटी-छोटी बातों पर ऐसी नोकझोंक होती है कि घर के बाकी लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। कभी रसोई में किसकी चलेगी, इस पर बहस होती है तो कभी शॉपिंग और तारीफ के मामले में एक-दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश चलती है। लेकिन इस रिश्ते की सबसे मजेदार बात यही है कि ताने भी अपनेपन वाले होते हैं और जवाब भी ऐसे कि सामने वाला कुछ पल के लिए चुप हो जाए। तो चलिए, पढ़ते हैं देवरानी-जेठानी के छोटे और मजेदार चुटकुले।
जेठानी - आज सबने मेरी सब्जी की बहुत तारीफ की।
देवरानी - वाह! फिर तो रेसिपी मुझे भी बताना।
जेठानी - क्यों, तुम्हें भी बनानी है?
देवरानी - नहीं, मुझे बस पता करना है कि तारीफ सब्जी की हुई थी या नमक कम होने की!
2 of 5
वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
देवरानी - दीदी, आप काम करते-करते कभी थकती नहीं हैं?
जेठानी - थकती हूं, लेकिन किसी को बताती नहीं।
देवरानी - क्यों?
जेठानी - क्योंकि घर में पता चल गया तो आराम करने का मौका भी नहीं मिलेगा, उल्टा काम की लिस्ट पकड़ा देंगे!
3 of 5
मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : freepik
जेठानी - तुम हर बार कहती हो कि बस एक चीज खरीदूंगी, फिर इतने सारे बैग कैसे आ जाते हैं?
देवरानी - दीदी, एक चीज लेने जाती हूं, लेकिन बाकी चीजें मुझे अकेला देखकर बुलाने लगती हैं!
जेठानी - अच्छा! अब दुकानदार भी तुम्हें आवाज लगाने लगे हैं?
4 of 5
Funny jokes
- फोटो : freepik
देवरानी - दीदी, आज खाना मैं बनाऊंगी। आप बस बताना कि कैसा बना है।
जेठानी - ठीक है, लेकिन सच-सच बताऊं?
देवरानी - बिल्कुल!
जेठानी - फिर तो पहले ही बता दूं, मैं खाना खाकर ही आई हूं!
5 of 5
वायरल फनी जोक्स
- फोटो : freepik
जेठानी - मेरी मानो तो घर में हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए।
देवरानी - बिल्कुल दीदी, इसीलिए जब कोई काम बांटने की बात करता है, मैं चुपचाप आपकी तरफ देख लेती हूं!
जेठानी - मतलब समझदारी मेरी और काम भी मेरा?
देवरानी - अब आप बड़ी हैं, तो अनुभव का फायदा तो मिलेगा ही!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)