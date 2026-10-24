मजेदार चुटकुले: बहन- भैया, मैं कैसी लग रही हूं? भाई ने दिया ऐसा जवाब कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

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भाई-बहन का रिश्ता जितना प्यारा होता है, उतना ही मजेदार भी। कभी भाई बहन की चॉकलेट खाकर अनजान बन जाता है, तो कभी बहन भाई की कोई पुरानी बात याद दिलाकर उसे छेड़ने लगती है। दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों पर बहस होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वही बहस हंसी में बदल जाती है। घर में भाई-बहन हों, तो मनोरंजन के लिए किसी अलग इंतजाम की जरूरत नहीं पड़ती। एक सवाल बहन पूछती है और जवाब भाई देता है, लेकिन कई बार जवाब सुनकर सवाल पूछने वाला ही हंसने लगता है। तो भाई-बहन के ये चुटकुले आपके लिए हैं।





बहन - भैया, मैं कैसी लग रही हूं?

भाई - बिल्कुल अपनी मां जैसी!

बहन खुश होकर - सच में?

भाई - हां, जब तुम गुस्सा करती हो, तब भी बिल्कुल उन्हीं जैसी लगती हो!

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मां - तुम दोनों पढ़ क्यों नहीं रहे?

बहन - मां, भैया मुझे पढ़ने नहीं दे रहे।

भाई - मां, मैं तो इसे पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूं।

बहन - हां मां, ये बार-बार कह रहे हैं कि किताब बंद करके सो जा!

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बहन - मेरी चॉकलेट किसने खाई?

भाई - मुझे क्या पता!

बहन - तुम्हारे मुंह पर चॉकलेट लगी है।

भाई - तो क्या हुआ? चॉकलेट खाने का मतलब यह थोड़ी है कि तुम्हारी ही खाई होगी!

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बहन - भैया, आप इतने समझदार कैसे हो गए?

भाई - तुम्हारे साथ रहकर।

बहन खुश होकर - सच में?

भाई - हां, हर बात का जवाब सोचने की आदत जो पड़ गई है!

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