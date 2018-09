{"_id":"5baa1974867a5520833a797d","slug":"weird-case-runs-in-court-animal-trialed-and-executed","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0907\u0924\u093f\u0939\u093e\u0938 \u0915\u0947 \u092a\u0928\u094d\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0930\u094d\u091c \u0939\u0948 \u092f\u0947 \u0939\u0948\u0930\u0924\u0905\u0902\u0917\u0947\u091c \u092e\u0941\u0915\u0926\u092e\u0947\u0902, \u091c\u093e\u0928\u0935\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u091a\u0932\u0947 \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947 \u0914\u0930 \u0926\u0940 \u0917\u0908 \u092b\u093e\u0902\u0938\u0940","category":{"title":"Amazing Animals","title_hn":"\u091c\u0940\u0935-\u091c\u0902\u0924\u0941","slug":"amazing-animals"}}

फीचर डिस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 25 Sep 2018 04:57 PM IST

1 of 7

वैसे तो दुनिया भर में बने कानून और नियम सिर्फ इंसानों पर लागू होते हैं। जानवरों और मशीनों पर इंसानी नियम लागू नहीं होते । लेकिन इतिहास में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जब जानवरों पर भी मुकदमे चलाए गए हैं। उन्हें भी फांसी पर चढ़ाया गया। 1906 में लदंन के डब्ल्यू हेनमन ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें जानवरों को सजा दिए जाने का उल्लेख किया गया है। इस किताब का नाम The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals है। तो आइए जानते हैं इस किताब के कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में, क्लिक करें अगली स्लाइड पर।