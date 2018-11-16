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इस अजीबोगरीब जीव को मिला है अमरता का वरदान, इसकी खूबियां आपको कर देंगी हैरान
फीचर डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 16 Nov 2018 12:52 PM IST
दुनिया में कई तरह के अजीबोगरीब जीव पाए जाते हैं, जो लोगों के लिए तो आकर्षण का केंद्र होते ही हैं, वो अपने आप में भी एक खास आकर्षण रखते हैं। ऐसा ही एक जीव है जेलिफिश, जो अपने अजीबोगरीब गुण के लिए विख्यात है।
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