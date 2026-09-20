भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। बजट फ्रेंडली कारों से लेकर लग्जरी एसयूवी तक, हर सेगमेंट में ईवी के विकल्प मौजूद हैं। कार निर्माता कंपनियां भी इस बढ़ती मांग का पूरा फायदा उठा रही हैं और भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतारने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि आने वाले समय में बाजार में कौन-कौन से पांच नए मॉडल दस्तक देने की तैयारी में हैं।

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