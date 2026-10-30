दिल्ली में कल से किन वाहनों को मिलेगी एंट्री, किसे रोका जाएगा?: आपकी गाड़ी मानक में है या नहीं, ऐसे चेक करें





कब से कब तक लागू होगा प्रतिबंध?

दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार कल से गैर-बीएस-6 वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। यह नियम एक नवंबर 2026 से लागू होगा और 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा।

इसके तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसे पेट्रोल और डीजल वाहनों को राजधानी में एंट्री नहीं मिलेगी, जो बीएस-6 मानक से नीचे आते हैं। इनमें बीएस3 और बीएस4 वाहन भी शामिल हैं। यह प्रतिबंध एनसीआर और दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड संबंधित वाहनों पर लागू होगा।

सर्दी दस्तक दे चुकी है और दिल्ली में अब प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कल से कई तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। इस बार सरकार ने दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-6 से नीचे के पेट्रोल और डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। यह प्रतिबंध एक नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक लागू हो सकता है। ऐसे में अगर आप एनसीआर या किसी दूसरे राज्य से अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले यह जरूर जांच लें कि आपकी गाड़ी BS-6 है या नहीं। आइए जानते हैं कल से किन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिलेगी और अपनी गाड़ी का एमिशन स्टैंडर्ड कैसे चेक कर सकते हैं।