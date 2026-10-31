मासेराती के नए लॉन्च के बीच भड़के गौतम सिंघानिया: भारतीय ग्राहकों को क्या चेतावनी दी? कंपनी पर क्या आरोप लगाए?

मासेराती (Maserati) द्वारा भारत में अपने पूरे मॉडल लाइनअप को एक साथ री-लॉन्च और अपडेट किए जाने के तुरंत बाद, रेमंड ग्रुप (Raymond Group) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सिंघानिया ने इतालवी सुपरकार ब्रांड पर तीखा हमला बोला है। जाने-माने कार उत्साही सिंघानिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए भारतीय ग्राहकों को चेतावनी दी है और मासेराती की गाड़ियों को खरीदने से पहले दो बार सोचने की सलाह दी है।

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