ऑटो डेस्क, अमर उजाला, Updated Wed, 11 Sep 2019 03:17 PM IST

Volkswagen ने फ्रैंकफर्ट ऑटो शो में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ID.3 से पर्दा उठाया है। इस कार में तीन वेरियंट मिलेंगे। जोकि क्रमशः ID.3 First, ID.3 First Plus और ID.3 First Max हैं। नई ID.3 एक कॉम्पैक्ट हैचबैक कार है। अब क्योंकि इसमें इंजन नहीं है इसलिए इसका बोनट छोटा है जिसकी वजह से कार के भीतर पैसेंजर एरिया भी अधिक है।नई ID.3 का प्रोडक्शन इस साल नवंबर से शुरू होगा। बात कीमत की करें तो इसकी शुरुआती कीमत 30,000 यूरो (करीब 23.80 लाख रुपए) है।