Best Electric Scooters : भारत के टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर, 236 किमी तक चलते हैं फुल चार्ज में

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Fri, 20 Aug 2021 02:17 PM IST

1 of 20

Ola Electric Scooter - फोटो : Ola Electric

Best Electric Scooters in India Know Price and Driving Range : भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर लोगों का रूझान बढ़ा है। बीते कुछ दिनों से इलेक्ट्रिक स्कूटर सुर्खियों में छाए रहे हैं। हाल ही दो नए इलेक्ट्रिक स्कूटरों ने भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में एंट्री की है। जहां कैब एग्रीगेटर से वाहन निर्माता बनी कंपनी ओला ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। वहीं बंगलूरू स्थिति स्टार्ट-अप सिंपल एनर्जी ने भी अपना पहला फ्लैगशिप स्कूटर लॉन्च किया है, जो ड्राइविंग रेंज के मामले में देश का सबसे ज्यादा ड्राइविंग रेंज देने वाला स्कूटर बन गया है। अगर आप एक नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को खरीदने की योजना बना रहे हैं इस समय भारतीय बाजार में कई इलेक्ट्रिक वाहन मौजूद हैं। हम आपको बता रहे हैं ज्यादा ड्राइविंग रेंज वाले शानदार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के बारे में। जिससे आप अपना मनपसंद इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकते हैं।