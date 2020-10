दुश्मनों में मची खलबली, भारत पहुंचा PM Modi का Air India One: तस्वीरों में देखें विमान की खासियतें

{"_id":"5f7809ea280b7235f5716ff8","slug":"pm-narendra-modi-special-vvap-aircraft-air-india-one-from-price-to-saftey-features-here-are-ten-things-that-you-should-know","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0926\u0941\u0936\u094d\u092e\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u091a\u0940 \u0916\u0932\u092c\u0932\u0940, \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u093e PM Modi \u0915\u093e Air India One: \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u0935\u093f\u092e\u093e\u0928 \u0915\u0940 \u0916\u093e\u0938\u093f\u092f\u0924\u0947\u0902","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, Updated Sat, 03 Oct 2020 11:53 AM IST

1 of 10

PM Narendra Modi's Air India One VVIP Aircraft - फोटो : Amar Ujala

Air India One (एयर इंडिया वन) विमान का इंतजार खत्म हो गया है। दुनिया के सबसे खतरनाक और लग्जरी विमानों में गिने जाने वाला एयर इंडिया वन (AI-160) एक ऐसा अभेद्य हवाई किला है, जो अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की हवा में सुरक्षा करेगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए खरीदे गए दो वीवीआईपी 'एयर इंडिया वन' विमानों में से पहला विमान गुरुवार शाम भारत पहुंच गया।



भारत के दुश्मनों के लिए यह किसी बुरी खबर से कम नहीं है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही भारत की जमीन पर राफेल (Rafael) ने कदम रखा था और अब Air India One (एयर इंडिया वन) भी भारत की शान बढ़ाने के लिए दिल्ली आ चुका है।



बता दें कि एयरफोर्स और एयर इंडिया के पायलट Air India One विमान को लेने टेक्सास पहुंचे थे, जहां से इसने उड़ान भरी। खास बात यह है कि दिल्ली पहुंचने के बाद इसे टर्मिनल-3 पर खड़ा नहीं कराया गया। बल्कि, इसे तुरंत टेक्निकल एरिया में ले जाया गया। वहां, राफेल की तर्ज पर इसकी भी पूजा की गई।



आज हम आपको इस विमान की कीमत, एक घंटे की यात्रा के दौरान आने वाली लागत और इसकी खासियतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बाद आप खुद यह अंदाजा लगा पाएंगे कि यह सुपर वीआईपी विमान कैसे अपने दुश्मनों के लिए चलती फिरती मौत है। तो डालते हैं एक नजर।