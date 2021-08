वीडियो : मेड-इन-इंडिया सुजुकी स्विफ्ट और रेनो डस्टर की सुरक्षा रेटिंग जीरो! क्रैश टेस्ट में बुरी तरह हुईं फेल

{"_id":"612a05228ebc3e79bb06d2e1","slug":"made-in-india-suzuki-swift-and-renault-duster-suv-scores-zero-stars-in-latin-ncap-safety-crash-test","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b : \u092e\u0947\u0921-\u0907\u0928-\u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e \u0938\u0941\u091c\u0941\u0915\u0940 \u0938\u094d\u0935\u093f\u092b\u094d\u091f \u0914\u0930 \u0930\u0947\u0928\u094b \u0921\u0938\u094d\u091f\u0930 \u0915\u0940 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0930\u0947\u091f\u093f\u0902\u0917 \u091c\u0940\u0930\u094b! \u0915\u094d\u0930\u0948\u0936 \u091f\u0947\u0938\u094d\u091f \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0941\u0930\u0940 \u0924\u0930\u0939 \u0939\u0941\u0908\u0902 \u092b\u0947\u0932","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Sat, 28 Aug 2021 03:59 PM IST

Suzuki Swift Latin NCAP Crash Test - फोटो : Latin NCAP

Made-In-India Suzuki Swift and Renault Duster Scores Zero Stars In Latin NCAP Crash Test : Maruti Suzuki (मारुति सुजुकी) की सबसे लोकप्रिय कारों में से एक Swift (स्विफ्ट) हैचबैक, और फ्रांसीसी ऑटो दिग्गज रेनो की हाल ही में लॉन्च की गई Renault Duster (रेनो डस्टर) एसयूवी, लैटिन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम में बुरी तरह नाकाम हुई हैं। Global NCAP (ग्लोबल एनसीएपी) के दक्षिण अमेरिकी सहयोगी Latin NCAP (लैटिन एनसीएपी) द्वारा किए गए एक हालिया क्रैश टेस्ट में दोनों कारों को इस सेफ्टी वॉचडॉग से जीरो-स्टार रेटिंग मिली है। इन कारों की बिक्री लैटिन अमेरिका में की जाती है। स्विफ्ट और डस्टर दोनों क्रैश टेस्ट एजेंसी के लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत टेस्ट किए गए थे। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि लैटिन एनसीएपी द्वारा क्रैश टेस्ट की गई कार मेड-इन-इंडिया है और इसे जापानी कार निर्माता की सुजुकी मोटर गुजरात मैन्युफेक्चरिंग प्लांट में बनाया गया था।