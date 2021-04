Kia ने बंद किए दो मॉडल: किआ सोनेट और सेल्टोस एसयूवी के इन दो वेरिएंट्स को अब नहीं बनाएगी, ये है वजह

{"_id":"60680a208ebc3e8d1853d241","slug":"kia-sonet-kia-seltos-suv-select-variants-discontinued-kia-seltos-htk-plus-kia-sonet-htk-plus-kia-seltos-automatic-price-kia-motors","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Kia \u0928\u0947 \u092c\u0902\u0926 \u0915\u093f\u090f \u0926\u094b \u092e\u0949\u0921\u0932: \u0915\u093f\u0906 \u0938\u094b\u0928\u0947\u091f \u0914\u0930 \u0938\u0947\u0932\u094d\u091f\u094b\u0938 \u090f\u0938\u092f\u0942\u0935\u0940 \u0915\u0947 \u0907\u0928 \u0926\u094b \u0935\u0947\u0930\u093f\u090f\u0902\u091f\u094d\u0938 \u0915\u094b \u0905\u092c \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092c\u0928\u093e\u090f\u0917\u0940, \u092f\u0947 \u0939\u0948 \u0935\u091c\u0939","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Sat, 03 Apr 2021 11:54 AM IST

1 of 5

Kia sonet and Kia Seltos - फोटो : Amar Ujala

Kia Motors India (किआ मोटर्स इंडिया) अपनी लोकप्रिय कार Kia Sonet (किआ सोनेट) के HTK Plus ऑटोमैटिक वेरिएंट और Kia Seltos (किआ सेल्टेस) एसयूवी के HTX Plus AT 1.5 डीजल वेरिएंट को बंद करने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एक लीक दस्तावेज से पता चला है कि किआ डीलर अप्रैल से सोनेट के HTK Plus 1.0-लीटर पेट्रोल डीसीटी, HTK Plus 1.5-लीचर डीजल AT और सेल्टोस HTX Plus 1.5-लीटर AT वेरिएंट के लिए बुकिंग स्वीकार नहीं करेंगे।