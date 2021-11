Jeep: जीप भारत में लॉन्च करेगी अपनी सबसे छोटी और सबसे सस्ती एसयूवी, Venue और Sonet को देगी टक्कर

1 of 5

सबकॉम्पैक्ट एसयूवी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सबसे तेजी से बढ़ते सेगमेंट में से एक है। लगातार नई लॉन्चिंग से इसका बाजार काफी गर्म है। बढ़ती मांग को देखते हुए Jeep (जीप) और MG (एमजी) जैसी कार निर्माता कंपनियां सब-4-मीटर एसयूवी स्पेस में एंट्री करने की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी एसयूवी निर्माता 7-सीटर एसयूवी Jeep Meridian (जीप मेरिडियन) को साल 2022 की शुरुआत में लॉन्च करने के लिए तैयार है। जिसके बाद कंपनी की एक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी उतारने की योजना है। हालांकि इस एसयूवी का आधिकारिक नाम और डिटेल्स अभी सामने नहीं आए हैं।

इंजन और पावर

रिपोर्टों से पता चलता है कि नई जीप कॉम्पैक्ट एसयूवी को Groupe PSA (ग्रुप पीएसए) के सीएमपी (कॉमन मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म) पर बनाया जाएगा। जिसे 90 प्रतिशत से ज्यादा स्थानीय रूप से लिए गए कंपोनेंट्स के साथ विकसित किया गया है। इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नई Citroen C3 हैचबैक में किया गया है जो साल 2022 की शुरुआत में लॉन्च होने वाली है। इस एसयूवी में 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 100 bhp के करीब पावर जेनरेट करता है।

फीचर्स

अफवाह यह है कि जीप की छोटी एसयूवी अपने सेगमेंट में AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) सिस्टम पेश करने वाली पहली कार होगी। यह मॉडल लाइनअप में स्टैंडर्ड फिटमेंट के रूप में आ सकता है। नई जीप कॉम्पैक्ट एसयूवी का डिजाइन और फीचर डिटेल्स का अभी खुलासा नहीं किया गया है। इसमें ब्रांड की सिग्नेचर 7-स्लैट ग्रिल, LED DRLs के साथ LED हेडलैम्प्स, स्पोर्टी ब्लैक क्लैडिंग, अलॉय व्हील्स और LED टेललैंप्स मिलने की संभावना है।

कितनी होगी कीमत

नई जीप कॉम्पैक्ट एसयूवी देश में अमेरिकी वाहन निर्माता की सबसे किफायती एसयूवी होगी। चूंकि यह मॉडल सीएमपी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है इसलिए कार निर्माता को इसकी कीमत किफायती रखने में मदद करेगा। इसकी कीमत एंट्री-लेवल वेरिएंट के लिए करीब 10 लाख रुपये और टॉप-एंड मॉडल के लिए 13 लाख रुपये तक जाने का अनुमान है।

मुकाबला

यह भारत की सबसे छोटी जीप एसयूवी भी होगी। हालांकि, इसकी साइज क्या होगी इसके आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। लॉन्चिंग के बाद भारतीय बाजार में जीप की नई छोटी एसयूवी का मुकाबला Hyundai Venue (ह्यूंदै वेन्यू), Kia Sonet (किआ सोनेट), Maruti Vitara Brezza (मारुति विटारा ब्रेजा), Mahindra XUV300 (महिंद्रा एक्सयूवी 300) और Tata Nexon (टाटा नेक्सन) जैसी कारों से होगा।