{"_id":"609f70c98ebc3e6a2a4082df","slug":"jeep-moves-court-over-design-after-new-mahindra-thar-teaser-launch-in-australia","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Thar \u092a\u0930 \u0930\u093e\u0930: \u0911\u092b-\u0930\u094b\u0921 SUV \u0915\u0947 \u091f\u0940\u091c\u0930 \u092a\u0930 \u092e\u091a\u093e \u092c\u0935\u093e\u0932, \u0906\u092e\u0928\u0947-\u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0906\u0908\u0902 Mahindra \u0914\u0930 Jeep","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}} Mahindra Thar vs Jeep Wrangler - फोटो : For Refernce Only

{"_id":"609f70c98ebc3e6a2a4082df","slug":"jeep-moves-court-over-design-after-new-mahindra-thar-teaser-launch-in-australia","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Thar \u092a\u0930 \u0930\u093e\u0930: \u0911\u092b-\u0930\u094b\u0921 SUV \u0915\u0947 \u091f\u0940\u091c\u0930 \u092a\u0930 \u092e\u091a\u093e \u092c\u0935\u093e\u0932, \u0906\u092e\u0928\u0947-\u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0906\u0908\u0902 Mahindra \u0914\u0930 Jeep","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}} Jeep Wrangler - फोटो : Jeep India

{"_id":"609f70c98ebc3e6a2a4082df","slug":"jeep-moves-court-over-design-after-new-mahindra-thar-teaser-launch-in-australia","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Thar \u092a\u0930 \u0930\u093e\u0930: \u0911\u092b-\u0930\u094b\u0921 SUV \u0915\u0947 \u091f\u0940\u091c\u0930 \u092a\u0930 \u092e\u091a\u093e \u092c\u0935\u093e\u0932, \u0906\u092e\u0928\u0947-\u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0906\u0908\u0902 Mahindra \u0914\u0930 Jeep","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}} Mahindra Thar vs Jeep Wrangler rear - फोटो : For Refernce Only

{"_id":"609f70c98ebc3e6a2a4082df","slug":"jeep-moves-court-over-design-after-new-mahindra-thar-teaser-launch-in-australia","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Thar \u092a\u0930 \u0930\u093e\u0930: \u0911\u092b-\u0930\u094b\u0921 SUV \u0915\u0947 \u091f\u0940\u091c\u0930 \u092a\u0930 \u092e\u091a\u093e \u092c\u0935\u093e\u0932, \u0906\u092e\u0928\u0947-\u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0906\u0908\u0902 Mahindra \u0914\u0930 Jeep","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}} Mahindra Roxor - फोटो : for Reference Only