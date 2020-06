{"_id":"5ee0b7a469cd5a73b460b2b7","slug":"hero-pleasure-plus-110-bs6-price-hike-hero-pleasure-plus-bs6-specifications-hero-pleasure-plus-colours-2020-model-hero-pleasure-plus-bs6-price-pleasure-plus-110-features-hero-pleasure-plus-colours-and-price","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Hero MotoCorp \u0928\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u092c\u0922\u093c\u093e\u0908 Hero Pleasure Plus 110 BS6 \u0915\u0940 \u0915\u0940\u092e\u0924, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0924\u0928\u0947 \u092c\u0922\u093c\u0947 \u0926\u093e\u092e","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

Hero MotoCorp ने पहली बार बढ़ाई Hero Pleasure Plus 110 BS6 की कीमत, जानें कितने बढ़े दाम

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 10 Jun 2020 04:06 PM IST

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

Hero MotoCorp (हीरो मोटोकॉर्प) ने अपने पॉपुलर स्कूटर Hero Pleasure Plus 110 BS 6 की कीमत 800 रुपये बढ़ा दी है। दाम बढ़ने के बाद, इसका एंट्री लेवल वेरिएंट की कीमत 55,600 से शुरू होता है, जबकि टॉप वेरिएंट (अलॉय व्हील्स के साथ) की कीमत अब, 57,600 रुपये है। दोनों कीमतें दिल्ली में एक्स-शोरूम की है। कीमत बढ़ाने के अलावा, स्कूटर को कोई अन्य अपडेट नहीं किया गया है। कब हुई लॉन्च

Hero Pleasure Plus 110 को 2019 में लॉन्च किया गया था। कंपनी ने इसे Pleasure स्कूटर के रिप्लेसमेंट के तौर पर उतारा था। Pleasure में 99cc का इंजन मिलता था, जबकि Pleasure Plus में 110cc का इंजन है। उसके बाद जनवरी 2020 में इसे नए BS6 ईंधन उत्सर्जन मानकों के अनुरूप अपडेट किया गया था। Pleasure Plus 110 BS6 के दाम पहली बार बढ़ाए गए हैं। प्लेजर की तुलना में Pleasure Plus में नई डिजाइन, नए फीचर्स मिलते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के अलावा, कई अन्य दोपहिया वाहन निर्माता जैसे TVS Motor Company (टीवीएस मोटर कंपनी) और Bajaj Auto (बजाज ऑटो) ने भी अपने वाहनों की कीमतें बढ़ाने का एलान किया है। फीचर्स

Pleasure Plus अपने बहुत सारे फीचर्स के लिए जाना जाता है जिसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, साइड स्टैंड इंडिकेटर, एनालॉग स्पीडोमीटर, डुअल-टेक्सचर्ड सीट, एलईडी बूट लैंप और ट्यूबलेस टायर शामिल हैं। इंजन

Pleasure Plus में 110 cc सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। इसे हाल ही में XSens टेक्नोलॉजी या फ्यूल-इंजेक्शन सिस्टम के साथ अपडेट किया गया है। इंजन को बीएस6 मानकों के मुताबिक अपडेट करने के लिए इसमें इस तकनीक को जोड़ा गया था। इंजन 7,000 rpm पर 8.04 PS और 5,500 rpm पर 8.7 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। यह CVT यूनिट से लैस है। ब्रेकिंग सिस्टम

हीरो के मुताबिक यह इंजन अब पहले की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस और माइलेज देता है। इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स में फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क और रियर में सिंगल शॉक एब्जॉर्बर शामिल हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें फ्रंट और रियर में ड्रम ब्रेक दिए गए हैं जो अतिरिक्त सुरक्षा के लिए कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (सीबीएस) के साथ मिलकर काम करते हैं। कलर स्कीम

इस स्कूटर में बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं जिसमें मिडनाइट ब्लैक, स्पोर्टी रेड, पोल स्टार ब्लू, पर्ल सिल्वर व्हाइट, मैट वर्नियर ग्रे, मैट मेटालिक रेड और मैट ग्रीन शामिल हैं। मुकाबला

Hero Pleasure Plus का मुकाबला TVS Scooty Zest 110 स्कूटर के साथ है। Scooty Zest को अभी तक BS6 ईंधन उत्सर्जन मानकों के अनुरूप अपडेट नहीं किया गया है।