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शारदीय नवरात्रि पर इन राशियों के ऊपर बरसेगा धन, भाग्य का मिलेगा साथ और होगा धन लाभ

Wed, 14 Oct 2026 03:36 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 14 Oct 2026 03:36 PM IST
सार

शारदीय नवरात्रि पर सूर्य को गोचर और शुक्र की वक्री चाल से इन राशियों को लाभ मिलेगा। करियर, नौकरी में धन लाभ के योग हैं। 

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shardiya navratri 2026 sun transit and shukra vakri these zodiac sign
Shardiya Navratri 2026 - फोटो : अमर उजाला AI
इस समय शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व जारी है और विधि-विधान के साथ लगातार 9 दिनों तक देवी दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की पूजा-आराधना करने का विधान होता है। शारदीय नवरात्रि पर ग्रहों की चाल का विशेष प्रभाव होता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि के दौरान सूर्य का गोचर और शुक्र की चाल का प्रभाव रहेगा। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के चलते कुछ राशि राशि वालों के करियर, कारोबार,आर्थिक स्थिति और प्रेम संबंधों पर रहेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 17 अक्तूबर को सूर्य कन्या राशि से तुला राशि में गोचर होंगे और शुक्र की चाल वक्री रहेगी। आइए जानते हैं इससे किन-किन राशि वालों को लाभ मिलेगा। 



 
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वृषभ राशि - फोटो : amar ujala
वृषभ राशि पर प्रभाव
नवरात्रि के दौरान वृषभ राशि वालों को खुशखबरी सुनने को मिल सकती है नौकरी में आपको प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। करियर-कारोबार में आपको फायदा मिलने के योग रहेगा। आर्थिक मामलों में सुनहरा मौका मिल सकता है। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। 

कर्क राशि

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कर्क राशि - फोटो : amar ujala
कर्क राशि पर प्रभाव
कर्क राशि वालों के ऊपर मां दुर्गा की विशेष कृपा रहेगी। नौकरीपेशा जातकों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है जिसको निभाने में आपकी भूमिका खास रहेगी। लाभ के सुनहरे मौके मिलेंगे। आर्थिक मामलों में कोई भी फैसला आपके पक्ष में रहेगा। 
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सिंह राशि - फोटो : amar ujala
सिंह राशि पर प्रभाव
सिंह राशि वालों के लिए नवरात्रि का पर्व नए-नए तरह के अवसरों को लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए नए तरह के मौके मिले सकते हैं। किसी योजना की शुरुआत करने में आपको जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। निवेश से आपको अच्छा लाभ होगा। 
 
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कन्या राशि - फोटो : amar ujala
कन्या राशि पर प्रभाव
कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का तुला राशि में गोचर आर्थिक मामलों के लिहाज से बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान आपकी आमदनी और खर्चों में इजाफा दिखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको बेहतर अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। 

सूर्य की राहु के नक्षत्र में एंट्री: मेष सहित इन राशि के लोगों को होगी परेशानी, रिश्ते-नौकरी में दिखेगा उतार-चढ़ाव

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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