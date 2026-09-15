Rahu Gochar Rashifal: राहु का मकर गोचर इन 5 राशियों के लिए वरदान, जून 2028 तक बरसेगी धन-धान्य की कृपा

1 of 6 राहु गोचर 2026 - फोटो : amar ujala







Link Copied



Rahu Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में राहु को रहस्यमयी और अचानक परिणाम देने वाला ग्रह माना जाता है। वहीं मकर राशि कर्म, अनुशासन, मेहनत और धीरे-धीरे मिलने वाली स्थायी सफलता का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में जब राहु मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो कई लोगों के जीवन में मेहनत के साथ-साथ अचानक बड़े अवसर और आर्थिक लाभ के योग बन सकते हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, 25 नवंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और जून 2028 तक इसी राशि में रहेंगे। राहु का यह गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद खास साबित हो सकता है। इस दौरान 5 राशियों के जातकों को धन, करियर और सफलता के मामले में विशेष लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये भाग्यशाली राशियां, जिनके घर अचानक धन-धान्य की वृद्धि हो सकती है।

2 of 6 राहु के गोचर का मेष राशि पर प्रभाव - फोटो : अमर उजाला

मेष राशिफल

मेष राशि के जातकों के लिए मकर राशि में राहु का प्रवेश बेहद शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। इस दौरान अटके हुए काम तेजी से पूरे होने लगेंगे और लंबे समय से चली आ रही परेशानियों में राहत मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी में बदलाव या मनपसंद स्थान पर प्रमोशन मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल रहेगा। अचानक बने अवसर भाग्य का साथ दिला सकते हैं और आर्थिक लाभ के रास्ते खुल सकते हैं।

3 of 6 राहु का गोचर और सिंह राशि पर प्रभाव - फोटो : अमर उजाला

सिंह राशिफल

सिंह राशि वालों के लिए राहु का गोचर कई मामलों में राहत और सफलता लेकर आ सकता है। इस दौरान विरोधियों की चाल कमजोर पड़ सकती है और पर्दे के पीछे से आपको मदद करने वाले लोगों का साथ मिल सकता है। लंबे समय से चल रहा कोई कर्ज खत्म होने की संभावना है। आर्थिक जरूरत के समय किसी व्यक्ति या संस्था से बड़ी मदद मिल सकती है। कानूनी विवादों का समाधान होने के साथ जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में भी लाभ के योग बन रहे हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 राहु का तुला राशि में गोचर का फल - फोटो : अमर उजाला

तुला राशिफल

तुला राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर सुख-सुविधाओं और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। घर और परिवार में सुविधाओं का विस्तार होगा और जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। पैतृक संपत्ति या खानदानी जमीन से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझने की संभावना है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। निवेश के क्षेत्र में भी अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना बन रही है, हालांकि जोखिम को समझकर ही फैसला लेना बेहतर होगा।

विज्ञापन

5 of 6 राहु गोचर से मकर राशि पर प्रभाव - फोटो : अमर उजाला