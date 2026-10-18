साप्ताहिक टैरो राशिफल: वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को बरतनी होगी सावधानी, जानें टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणी

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Weekly Tarot Horoscope 19-25 October 2026: अक्टूबर का यह सप्ताह आपके जीवन में क्या नए बदलाव लेकर आ सकता है? टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए जानें 19 से 25 अक्टूबर 2026 तक मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आने वाले सात दिन कैसे रह सकते हैं। टैरो कार्ड को आत्मचिंतन और संभावित परिस्थितियों को समझने का एक माध्यम माना जाता है। इनके संकेतों के आधार पर आप अपने करियर, आर्थिक मामलों, प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों को लेकर नई दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए टैरो कार्ड क्या संकेत देते हैं। जानें इस सप्ताह करियर, धन, प्रेम जीवन और व्यक्तिगत फैसलों के मामले में किन बातों पर ध्यान देना बेहतर हो सकता है।

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मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिल-जुलकर काम करने और नई जिम्मेदारियां संभालने का अवसर बन सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या वरिष्ठ की सलाह से समस्या सुलझाने में मदद मिल सकती है। यदि किसी काम को लेकर असमंजस बना हुआ है, तो तथ्यों को समझकर आगे बढ़ने से स्थिति स्पष्ट हो सकती है। धन से जुड़े मामलों में दूसरों की सहायता करते समय अपने बजट का ध्यान रखें। निजी जीवन में भी सहयोग और आपसी समझ जरूरी होगी। किसी करीबी के साथ मनमुटाव है, तो अपनी बात शांति से रखें और सामने वाले का पक्ष भी सुनें। नेतृत्व करने का अवसर मिलने पर टीम के सदस्यों के विचारों को महत्व देना फायदेमंद रहेगा।

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वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी प्राथमिकताओं और मौजूदा परिस्थितियों पर विचार करने का हो सकता है। कामकाज में कोई अवसर मिलने के बावजूद आप उससे पूरी तरह आश्वस्त नहीं होंगे। ऐसे में केवल मन की असंतुष्टि के कारण किसी अच्छे विकल्प को ठुकराने या जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। हर पहलू पर विचार करने के बाद ही अगला कदम उठाएं। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए खर्चों और बचत के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। परिवार या प्रेम संबंधों में अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रखें। कोई पुराना निर्णय दोबारा विचार करने की मांग कर सकता है। बीते अनुभवों से सीख लेकर आगे की योजना बनाना आपके लिए उपयोगी रहेगा।

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मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी महत्वपूर्ण निर्णय, साझेदारी या रिश्ते को लेकर उलझन महसूस हो सकती है। कार्यक्षेत्र में विचारों का अंतर किसी योजना की गति धीमी कर सकता है। ऐसे समय में बार-बार दिशा बदलने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और लगातार प्रयास करते रहें। पारिवारिक जीवन में दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव महसूस हो सकता है। सभी को खुश रखने की कोशिश में अपनी जरूरतों को नजरअंदाज न करें। प्रेम संबंधों में किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन रही है, तो उसे टालने के बजाय खुलकर चर्चा करें। धैर्य और स्पष्ट बातचीत से एक-दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा।

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