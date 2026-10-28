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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 29 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 29 अक्तूबर: मूलांक 1, 5 और 8 वालों को मिल सकते हैं तरक्की के मौके, जानें सभी मूलांकों का हाल

Wed, 28 Oct 2026 03:26 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 28 Oct 2026 03:26 PM IST
सार

Ank Jyotish 29 October 2026: 29 अक्तूबर, गुरुवार का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार जानें आज आपका दिन कैसा रहेगा, किन कामों में सफलता मिल सकती है और आपका शुभ अंक क्या रहेगा।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 29 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
29 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Ank Jyotish 29 October 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार, 29 अक्तूबर 2026, गुरुवार का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग संभावनाएं लेकर आ सकता है। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर मूलांक की गणना की जाती है और इसी के जरिए व्यक्ति के स्वभाव, कामकाज, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और दिनभर की संभावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। आज कुछ मूलांक वालों को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों को आर्थिक फैसले लेते समय सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों के मामले में भी दिन अलग-अलग संकेत दे सकता है। ऐसे में अपने मूलांक के अनुसार दिन की संभावनाओं को जानना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहेगा 29 अक्टूबर का दिन, किन क्षेत्रों में मिल सकते हैं सफलता के अवसर और आज का शुभ अंक क्या रहेगा।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 29 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

मूलांक 1 वाले जातकों के लिए आज का दिन मेहनत और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का है। आप जिस काम को पूरा करने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आर्थिक योजनाएं सोच-समझकर बनाएं और गैरजरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें। जल्दबाजी में निवेश करने के बजाय भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसला लें। सेहत को लेकर भी लापरवाही न करें और अपनी दिनचर्या संतुलित रखें।

शुभ अंक- 12

शुभ रंग- सुनहरा
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 29 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2

मूलांक 2 के जातकों के लिए आज का दिन नए लोगों से जुड़ने और कुछ नया सीखने का हो सकता है। किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात आपके विचारों को नई दिशा दे सकती है। कार्यक्षेत्र में नई तकनीक या योजनाओं को अपनाने का मौका मिलेगा, जिससे भविष्य में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। छोटी यात्रा के दौरान व्यावसायिक संपर्क बनाने या किसी नए काम की जानकारी मिलने की संभावना है। अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपनी बातचीत और निर्णय क्षमता पर भरोसा रखें।

शुभ अंक- 16

शुभ रंग- आसमानी
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 29 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3

मूलांक 3 वालों को आज कामकाज से जुड़े फैसले लेते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किसी नई साझेदारी या व्यावसायिक योजना पर विचार हो सकता है, लेकिन बिना पूरी जानकारी के आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें और अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब रखें। किसी परिस्थिति को लेकर असमंजस हो, तो उसके सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही निर्णय लें।

शुभ अंक- 24

शुभ रंग- मरून
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 29 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4

मूलांक 4 के जातकों के लिए आज खुद पर ध्यान देने और जीवन में संतुलन बनाने का दिन है। काम की व्यस्तता के बीच अपने स्वास्थ्य और रिश्तों को नजरअंदाज न करें। परिवार के किसी सदस्य के साथ बातचीत करने से पुरानी परेशानी का समाधान मिल सकता है। दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करें। यदि जीवन में बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है, तो छोटे कदमों से शुरुआत करें। धैर्य और सकारात्मक सोच आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है।

शुभ अंक- 13

शुभ रंग- क्रीम
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