अंक ज्योतिष 29 अक्तूबर: मूलांक 1, 5 और 8 वालों को मिल सकते हैं तरक्की के मौके, जानें सभी मूलांकों का हाल

Ank Jyotish 29 October 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार, 29 अक्तूबर 2026, गुरुवार का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग संभावनाएं लेकर आ सकता है। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर मूलांक की गणना की जाती है और इसी के जरिए व्यक्ति के स्वभाव, कामकाज, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और दिनभर की संभावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। आज कुछ मूलांक वालों को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों को आर्थिक फैसले लेते समय सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों के मामले में भी दिन अलग-अलग संकेत दे सकता है। ऐसे में अपने मूलांक के अनुसार दिन की संभावनाओं को जानना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहेगा 29 अक्टूबर का दिन, किन क्षेत्रों में मिल सकते हैं सफलता के अवसर और आज का शुभ अंक क्या रहेगा।