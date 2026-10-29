अंक ज्योतिष 30 अक्तूबर: मूलांक 1, 3 और 6 वालों को मिलेंगे तरक्की के मौके, जानें सभी मूलांकों का हाल

1 of 10 30 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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Ank Jyotish 30 October 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति की जन्मतिथि से उसके मूलांक की गणना की जाती है, जिसके आधार पर दिन से जुड़े संभावित संकेतों के बारे में जाना जा सकता है। आज का दिन किसी मूलांक के लिए करियर और आर्थिक मामलों में अनुकूल रह सकता है, तो किसी को रिश्तों और फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। अगर आपका मूलांक 1 से 9 के बीच है, तो यहां जानें 30 अक्टूबर का दैनिक अंक ज्योतिष, आपके लिए कौन सा अंक शुभ रह सकता है और आज किन बातों का ध्यान रखना बेहतर होगा।

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अंक 1

आज आपको किसी पुराने काम को फिर से आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिसका सही इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बीती गलतियों से सबक लेकर अपनी आदतों और दिनचर्या में जरूरी बदलाव करने का प्रयास करें।

शुभ अंक- 4

शुभ रंग- केसरिया

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अंक 2

आज अपने व्यवहार और सोच में सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है। अनुभवी और प्रभावशाली लोगों की सलाह को गंभीरता से लें, क्योंकि उनका मार्गदर्शन आपके काम आ सकता है। नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं, जिन्हें टालना आसान नहीं होगा। शुभ अंक- 2 शुभ रंग- सफेद

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अंक 3 कारोबार में मनचाहे परिणाम पाने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप टीम को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। हालांकि, पैसों के लेन-देन में सतर्क रहें, क्योंकि लापरवाही से नुकसान होने की आशंका है। शुभ अंक- 7 शुभ रंग- गुलाबी

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