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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 30 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 30 अक्तूबर: मूलांक 1, 3 और 6 वालों को मिलेंगे तरक्की के मौके, जानें सभी मूलांकों का हाल

Thu, 29 Oct 2026 03:06 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 29 Oct 2026 03:06 PM IST
सार

30 अक्तूबर 2026 का अंक ज्योतिष जानें और समझें कि आज आपका मूलांक दिन को किस तरह प्रभावित कर सकता है। यहां पढ़ें सभी 1 से 9 तक के मूलांक वालों का भविष्यफल और जानें दिनभर के लिए शुभ अंक के संकेत।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 30 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
30 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Ank Jyotish 30 October 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति की जन्मतिथि से उसके मूलांक की गणना की जाती है, जिसके आधार पर दिन से जुड़े संभावित संकेतों के बारे में जाना जा सकता है। आज का दिन किसी मूलांक के लिए करियर और आर्थिक मामलों में अनुकूल रह सकता है, तो किसी को रिश्तों और फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। अगर आपका मूलांक 1 से 9 के बीच है, तो यहां जानें 30 अक्टूबर का दैनिक अंक ज्योतिष, आपके लिए कौन सा अंक शुभ रह सकता है और आज किन बातों का ध्यान रखना बेहतर होगा।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 30 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1
आज आपको किसी पुराने काम को फिर से आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिसका सही इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बीती गलतियों से सबक लेकर अपनी आदतों और दिनचर्या में जरूरी बदलाव करने का प्रयास करें।
शुभ अंक- 4
शुभ रंग- केसरिया

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 30 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2
आज अपने व्यवहार और सोच में सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है। अनुभवी और प्रभावशाली लोगों की सलाह को गंभीरता से लें, क्योंकि उनका मार्गदर्शन आपके काम आ सकता है। नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं, जिन्हें टालना आसान नहीं होगा।

शुभ अंक- 2

शुभ रंग- सफेद

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 30 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3

कारोबार में मनचाहे परिणाम पाने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप टीम को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। हालांकि, पैसों के लेन-देन में सतर्क रहें, क्योंकि लापरवाही से नुकसान होने की आशंका है।

शुभ अंक- 7

शुभ रंग- गुलाबी
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 30 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4

आज कुछ परिस्थितियां आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं और आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। अपनी कमजोरियों को लेकर ज्यादा चिंता करने के बजाय उन्हें सुधारने पर ध्यान दें। मेहनत और एकाग्रता से काम करने पर धीरे-धीरे चीजें व्यवस्थित होने लगेंगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का अच्छा समय है।

शुभ अंक- 3

शुभ रंग- पीला
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