{"_id":"628971a2e7512115070903ef","slug":"wife-made-a-lot-of-ruckus-after-reaching-the-house-of-her-husband-girlfriend","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi Crime: पति की प्रेमिका के घर पहुंची पत्नी, सरिये और सुएं से चार को किया जख्मी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sun, 22 May 2022 04:41 AM IST