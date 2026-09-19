झारखंड: त्योहारों पर अजमेर और रांची के बीच चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, चोपन-मधुपुर के बीच नई गाड़ी को भी हरी झंडी

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ट्रेन संख्या 13341 चोपन-मधुपुर एक्सप्रेस चोपन स्टेशन से सुबह 10:40 बजे रवाना होगी। इसके बाद यह ट्रेन शाम 5:36 बजे बरकाकाना सी केबिन से होकर गुजरेगी और रात 11:30 बजे अपने गंतव्य मधुपुर पहुंचेगी। यह एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी।

चोपन से यह ट्रेन प्रत्येक रविवार, सोमवार और बुधवार को चलेगी। वहीं मधुपुर से चलने वाली ट्रेन प्रत्येक सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को संचालित होगी।

ट्रेन में कुल 20 एलएचबी के आधुनिक यात्री रेल डिब्बे होंगे। हालांकि रेलवे ने अभी ट्रेन परिचालन की तिथि जारी नहीं की है।

ट्रेन संख्या 09619 अजमेर-रांची साप्ताहिक पूजा स्पेशल 2 अक्तूबर से 27 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को रात 11:05 बजे अजमेर स्टेशन से रवाना होगी। रास्ते में यह ट्रेन रात 1:35 बजे जयपुर, सुबह 9:20 बजे गुना, दोपहर 3:50 बजे कटनी और रात 11:40 बजे चोपन पहुंचेगी। इसके बाद प्रस्थान करते हुए ट्रेन सुबह 2:20 बजे गढ़वा रोड, सुबह 4:45 बजे टोरी, सुबह 5:30 बजे लोहरदगा तथा सुबह 6:57 बजे पिस्का पहुंचेगी। सभी प्रमुख स्टेशनों से होते हुए यह ट्रेन रविवार सुबह 7:30 बजे रांची पहुंचेगी।ट्रेन संख्या 09620 रांची-अजमेर साप्ताहिक पूजा स्पेशल का संचालन करेगा। यह ट्रेन 4 अक्तूबर से 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी। ट्रेन रविवार सुबह 10:50 बजे रांची स्टेशन से अजमेर के लिए प्रस्थान करेगी। त्योहारों के दौरान रेल यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से यह विशेष ट्रेन चलाई जा रही है।उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र के यात्रियों के लिए चोपन और मधुपुर के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को भी मंजूरी मिल गई है। इससे झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग टाउन, रामगढ़ और गिरिडीह जिलों के लोगों को राहत मिली है।