झारखंड: धनबाद-हावड़ा रेलमार्ग पर 21 से 27 सितंबर तक 18 ट्रेनें हुई रद्द, कितनी ट्रेनों के बदले गए मार्ग?

झारखंड से पश्चिम बंगाल और बिहार की ओर ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए 21 से 27 सितंबर के बीच मुश्किल बढ़ने वाली है। हावड़ा-धनबाद रेलमार्ग के मुगमा स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण सात दिनों तक रेल यातायात बड़े स्तर पर प्रभावित रहेगा। पूर्व रेलवे की घोषणा के मुताबिक अलग-अलग तारीखों में कुल 18 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि 10 महत्वपूर्ण ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। इसके अलावा बर्द्धमान-हटिया मेमू सेवा भी सीमित रहेगी। इस बदलाव का सीधा असर धनबाद, आसनसोल और आसपास के इलाकों के साथ झारखंड-बिहार के बीच यात्रा करने वाले लोगों पर पड़ेगा।

मुगमा स्टेशन पर सात दिनों तक क्या काम होगा?

मुगमा स्टेशन पर रेल पटरियों और सिग्नल प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है। इसके तहत 21 से 23 सितंबर तक प्री-नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। इसके बाद 24 से 27 सितंबर तक मुख्य नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इस सात दिन के विशेष ब्लॉक को देखते हुए ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। इसका असर सामान्य ट्रेनों के साथ जम्मूतवी, सियालदह-अजमेर, दुरंतो और शक्तिपुंज एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों पर भी पड़ेगा। इनमें से कई ट्रेनें बदले हुए रास्ते से चलेंगी और धनबाद स्टेशन नहीं आएंगी।

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कौन-कौन सी 18 ट्रेनें अलग-अलग तारीखों में रद्द रहेंगी?

रद्द ट्रेनों में 12371 हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस 21 सितंबर और 12372 बीकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस 24 सितंबर को नहीं चलेगी। 12329 सियालदह-आनंद विहार संपर्क क्रांति 22 सितंबर और 12330 आनंद विहार-सियालदह संपर्क क्रांति 23 सितंबर को रद्द रहेगी। 63555 आसनसोल-बरकाकाना और 63556 बरकाकाना-आसनसोल मेमू 24 से 27 सितंबर तक रद्द रहेंगी। 18621 पटना-हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 24 से 27 सितंबर और 18622 हटिया-पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 23 से 26 सितंबर तक नहीं चलेगी। 13167 कोलकाता-आगरा कैंट एक्सप्रेस 24 सितंबर और 13168 आगरा कैंट-कोलकाता एक्सप्रेस 26 सितंबर को रद्द रहेगी।

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रांची, गोड्डा, गोरखपुर और जयनगर की कौन सी ट्रेनें नहीं चलेंगी?

रांची और आसपास के यात्रियों पर भी ब्लॉक का असर पड़ेगा। 18603 रांची-गोड्डा एक्सप्रेस 24 और 26 सितंबर, जबकि 18604 गोड्डा-रांची एक्सप्रेस 25 और 27 सितंबर को रद्द रहेगी। 18629 रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस 25 सितंबर और 18630 गोरखपुर-रांची एक्सप्रेस 26 सितंबर को नहीं चलेगी। 18105 राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस 24 और 26 सितंबर तथा 18106 जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस 25 और 27 सितंबर को रद्द रहेगी। इसके अलावा 18119 टाटा-जयनगर एक्सप्रेस 25 सितंबर और 18120 जयनगर-टाटा एक्सप्रेस 26 सितंबर को रद्द की गई है।

बर्द्धमान-हटिया मेमू सेवा में क्या बदलाव किया गया है?

नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान बर्द्धमान और हटिया के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन पूरी दूरी तय नहीं करेगी। 24 से 27 सितंबर तक बर्द्धमान-हटिया मेमू को केवल बर्द्धमान से आसनसोल के बीच चलाया जाएगा। वापसी में हटिया-बर्द्धमान मेमू भी आसनसोल से बर्द्धमान के बीच ही चलेगी। इसका मतलब है कि आसनसोल और हटिया के बीच दोनों दिशाओं में इस मेमू का परिचालन रद्द रहेगा। इस दौरान यह ट्रेन धनबाद स्टेशन तक भी नहीं पहुंचेगी। रोजाना इस रेलखंड का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को इसके कारण अपनी यात्रा के लिए दूसरा विकल्प तलाशना पड़ेगा।

किन 10 ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं?

मार्ग बदलकर चलाई जाने वाली ट्रेनों में 13331 धनबाद-पटना इंटरसिटी 24 से 27 सितंबर तक गोमो-कोडरमा-गया होकर चलेगी। 13332 पटना-धनबाद इंटरसिटी 24 से 27 सितंबर तक गया-कोडरमा-गोमो होकर आएगी। 13151 कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस 24 से 27 सितंबर तक आसनसोल-झाझा-पटना होकर जाएगी। 13152 जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस 22 से 25 सितंबर तक पटना-झाझा-जसीडीह-आसनसोल होकर चलेगी। 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस 23 से 26 सितंबर तक आसनसोल-झाझा-पटना होकर जाएगी। 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस 23 से 26 सितंबर तक पटना-झाझा-आसनसोल होकर चलेगी। 12259 सियालदह-बीकानेर दुरंतो 24 और 27 सितंबर को आसनसोल-झाझा-पटना होकर चलेगी। 12260 बीकानेर-सियालदह दुरंतो 24 और 25 सितंबर को पटना-झाझा-आसनसोल होकर जाएगी। 11447 जबलपुर-हावड़ा शक्तिपुंज 23 से 26 सितंबर तक पतरातू-बरकाकाना-कोडरमा-महेशमुंडा-मधुपुर-आसनसोल होकर चलेगी। 11448 हावड़ा-जबलपुर शक्तिपुंज 24 से 27 सितंबर तक आसनसोल-मधुपुर-महेशमुंडा-कोडरमा-बरकाकाना-पतरातू के रास्ते चलेगी।

धनबाद के यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी क्यों होगी?

मार्ग परिवर्तन के कारण कई महत्वपूर्ण ट्रेनें अपने सामान्य रास्ते से नहीं चलेंगी। खास तौर पर जम्मूतवी, सियालदह-अजमेर, दुरंतो और शक्तिपुंज एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के बदले हुए मार्ग से चलने के कारण वे धनबाद स्टेशन नहीं आएंगी। वहीं कुछ ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी और मेमू सेवा भी आसनसोल से आगे सीमित होगी। ऐसे में 21 से 27 सितंबर के बीच यात्रा की योजना बनाने वाले लोगों को अपनी ट्रेन की तारीख और बदला हुआ मार्ग ध्यान में रखना होगा। सबसे ज्यादा असर 24 से 27 सितंबर के बीच दिखाई देगा, क्योंकि इसी दौरान मुख्य नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य होना है।