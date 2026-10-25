इंदौर का मौसम कैसा है? दिन में तापमान सामान्य से ज्यादा, रात में बढ़ी ठंडक

इंदौर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस हो रही है, जबकि रात और सुबह के समय हल्की ठंडक का अहसास होने लगा है। शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक रहा। वहीं, रात का न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो डिग्री कम था। तापमान में इस अंतर के कारण दिन और रात के मौसम में बदलाव महसूस हो रहा है।

रविवार सुबह आसमान साफ रहा और धूप खिली। सुबह साढ़े आठ बजे तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के समय हल्की ठंडक महसूस हुई, लेकिन धूप तेज होने के साथ ही गर्मी बढ़ने लगी। दिन में लोगों को अब भी पंखे और कूलर की जरूरत महसूस हो रही है। रविवार को इंदौर जिले में कहीं भी बूंदाबांदी नहीं हुई। हवा की अधिकतम गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई।

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फिलहाल शहर में कोहरे का दौर शुरू नहीं हुआ है। मौसम साफ रहने के कारण दृश्यता भी ठीक बनी हुई है। न्यूनतम दृश्यता चार किलोमीटर दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में बारिश भी दर्ज नहीं हुई।

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मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में ठंडक बढ़ने की संभावना है। आसमान में काले बादल छाए रह सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड का असर बढ़ सकता है। ऐसे में सुबह और रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंडक महसूस होने की संभावना है, हालांकि दिन में धूप के कारण गर्मी बनी रह सकती है।