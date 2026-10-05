इंदौर: तीन नाबालिगों ने मचाया उत्पात, चार-पांच गाड़ियों के फोड़े शीशे; सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने पकड़ा

इंदौर में तीन नाबालिगों द्वारा शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में उत्पात मचाते हुए कई चार पहिया वाहनों में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तीनों नाबालिग एक एक्टिवा पर सवार होकर घर से निकले थे। इनमें से एक नाबालिग अपनी दादी की एक्टिवा लेकर दोस्तों के साथ घूमने निकला था। इसके बाद तीनों ने शराब का सेवन किया और राजनगर तथा चंदन नगर क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए। मामले की जानकारी उस समय सामने आई, जब क्षेत्र के रहवासियों ने अपनी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए देखे और पुलिस को सूचना दी।

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