राजस्थान में सरपंच का चुनाव लड़ने इंदौर में महिला मित्र के घर की 1.10 करोड़ की चोरी, आरोपी भोपाल से गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डीसीपी अमन राठौड़ के मुताबिक बीसीएम पार्क, निपानिया निवासी रेनू शर्मा ने घर की अलमारी से कीमती सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार 10 से 13 अगस्त के बीच घर से 630 ग्राम वजन का सोने का बिस्किट, 40 ग्राम की सोने की चेन, दो लाख रुपये नकद और एक मोबाइल फोन चोरी हुआ था। शिकायत के आधार पर लसूड़िया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शुरुआती पूछताछ और जानकारी जुटाने के दौरान पुलिस को फरियादी के साथ रहने वाले उसके दोस्त गोपाल उर्फ गोपी पर संदेह हुआ।पुलिस के मुताबिक गोपाल उर्फ गोपी मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर जिले का निवासी है। चोरी की घटना के बाद से वह फरार था और उसने अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर लिया था। पुलिस ने उसकी तलाश करते हुए उसे भोपाल से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर चोरी गया सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार बरामद सोने, नकदी और अन्य सामान की कुल कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये है।पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके गांव में सरपंच पद के चुनाव होने वाले थे और वह चुनाव लड़ने की योजना बना रहा था। चुनाव में होने वाले खर्च के लिए उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।