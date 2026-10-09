राजस्थान में सरपंच का चुनाव लड़ने इंदौर में महिला मित्र के घर की 1.10 करोड़ की चोरी, आरोपी भोपाल से गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: इंदौर ब्यूरो Updated Fri, 09 Oct 2026 04:09 PM IST
सार
अपने ही दोस्त के घर से करोड़ों की चोरी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गांव में सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए खर्च जुटाने के इरादे से चोरी की थी।
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विस्तार
शहर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में दोस्त के घर से करोड़ों रुपये के सोने और नकदी की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक फरियादी के साथ रह रहे उसके दोस्त ने ही अलमारी से कीमती सामान चुराया और फरार हो गया। आरोपी ने पूछताछ में राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनावों में सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए खर्च जुटाने के इरादे से चोरी करने की बात कही है। पुलिस ने उसे भोपाल से गिरफ्तार कर करीब 1.10 करोड़ रुपये का चोरी का माल बरामद किया है।
डीसीपी अमन राठौड़ के मुताबिक बीसीएम पार्क, निपानिया निवासी रेनू शर्मा ने घर की अलमारी से कीमती सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार 10 से 13 अगस्त के बीच घर से 630 ग्राम वजन का सोने का बिस्किट, 40 ग्राम की सोने की चेन, दो लाख रुपये नकद और एक मोबाइल फोन चोरी हुआ था। शिकायत के आधार पर लसूड़िया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शुरुआती पूछताछ और जानकारी जुटाने के दौरान पुलिस को फरियादी के साथ रहने वाले उसके दोस्त गोपाल उर्फ गोपी पर संदेह हुआ।
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पुलिस के मुताबिक गोपाल उर्फ गोपी मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर जिले का निवासी है। चोरी की घटना के बाद से वह फरार था और उसने अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर लिया था। पुलिस ने उसकी तलाश करते हुए उसे भोपाल से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर चोरी गया सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार बरामद सोने, नकदी और अन्य सामान की कुल कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये है।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके गांव में सरपंच पद के चुनाव होने वाले थे और वह चुनाव लड़ने की योजना बना रहा था। चुनाव में होने वाले खर्च के लिए उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।
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डीसीपी अमन राठौड़ के मुताबिक बीसीएम पार्क, निपानिया निवासी रेनू शर्मा ने घर की अलमारी से कीमती सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार 10 से 13 अगस्त के बीच घर से 630 ग्राम वजन का सोने का बिस्किट, 40 ग्राम की सोने की चेन, दो लाख रुपये नकद और एक मोबाइल फोन चोरी हुआ था। शिकायत के आधार पर लसूड़िया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शुरुआती पूछताछ और जानकारी जुटाने के दौरान पुलिस को फरियादी के साथ रहने वाले उसके दोस्त गोपाल उर्फ गोपी पर संदेह हुआ।
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पुलिस के मुताबिक गोपाल उर्फ गोपी मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर जिले का निवासी है। चोरी की घटना के बाद से वह फरार था और उसने अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर लिया था। पुलिस ने उसकी तलाश करते हुए उसे भोपाल से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर चोरी गया सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार बरामद सोने, नकदी और अन्य सामान की कुल कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये है।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके गांव में सरपंच पद के चुनाव होने वाले थे और वह चुनाव लड़ने की योजना बना रहा था। चुनाव में होने वाले खर्च के लिए उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।