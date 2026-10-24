मौसम का यू-टर्न: एक दिन में 5 डिग्री गिरा पारा, अचानक आई कंपकंपाने वाली सर्दी, अक्टूबर दिखा रहा अनोखे तेवर

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विमानतल स्थित मौसम केंद्र के अनुसार शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री रहा जो सामान्य से एक डिग्री ज्यादा था। वहीं शनिवार को सुबह 6 बजे न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री और कल की अपेक्षा 5.2 डिग्री कम है। 24 घंटों के भीतर न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री से ज्यादा की गिरावट आई है। इस दौरान हवाओं की दिशा उत्तर-पूर्वी रही और उनकी अधिकतम रफ्तार 15 किलोमीटर प्रतिघंटे तक दर्ज की गई। कृषि महाविद्यालय स्थित मौसम केंद्र पर भी आज सुबह न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।सुबह की ठंड के बाद धूप खिलने से तापमान में तेजी से उछाल आया है। आज सुबह 6 बजे जहां न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री था वहीं महज ढाई घंटे बाद सुबह 8.30 बजे यह बढ़कर 24.6 डिग्री पर पहुंच गया। इस तरह ढाई घंटे में तापमान में 11 डिग्री से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। दिन चढ़ने के साथ तापमान में यह तेजी जारी रहने का अनुमान है और यह 33 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। इस प्रकार सुबह और दोपहर के तापमान में करीब 20 डिग्री का भारी अंतर देखने को मिल रहा है।अक्टूबर महीने के इतिहास पर नजर डालें तो सबसे ठंडा अक्टूबर 27 साल पहले वर्ष 1999 में दर्ज किया गया था। तब 22 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री पर पहुंच गया था जो अक्टूबर का अब तक का सबसे कम तापमान है। इस साल अक्टूबर में मौसम के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं जहां महीने के पहले ही दिन अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री पहुंचकर गर्मी का रिकॉर्ड टूटा था वहीं अब न्यूनतम तापमान ने ठंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।मौसम विभाग के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से हो रही हल्की बारिश के बाद अब मौसम पूरी तरह साफ हो गया है और आने वाले दिनों में बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। अक्टूबर में अब तक 8.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। आसमान साफ रहने के कारण अब रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है क्योंकि मानसून की विदाई के बाद शुष्क मौसम में दिन गर्म और रातें ठंडी होने लगती हैं।