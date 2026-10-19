इंदौर: नकद सोना खरीदने वाले ग्राहक जांच के घेरे में, 100 करोड़ की सोना खरीदी में व्यापारियों की जमानत खारिज

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इस पूरी कार्रवाई की शुरुआत तब हुई जब जांच एजेंसी को पुख्ता सूचना मिली थी कि रोमेल और यश लालवानी पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से सोना लेकर इस शहर की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना के आधार पर अधिकारियों की टीम ने 14 अगस्त को एक संदिग्ध कार को रोककर उसकी गहन तलाशी ली। वाहन में सवार रोमेल और यश लालवानी को पकड़ा गया और तलाशी के दौरान आगे की सीट के नीचे बने एक डिब्बे से सोने के 3 भारी बिस्किट बरामद किए गए, जिनकी कीमत 4 करोड़ आंकी गई। पूछताछ के दौरान यह महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि यह सोना यहां के एक स्थानीय कारोबारी को ही बेचा जाना था।जांच का दायरा बढ़ने पर स्थानीय सराफा बाजार से जुड़े एक प्रतिष्ठान का संबंध मुख्य आरोपियों के साथ पाया गया। आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी की विस्तृत जांच में एक अन्य व्यक्ति के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर सोने की खरीद करने का तथ्य सामने आया। अधिकारी इस बात की भी बारीकी से जांच कर रहे हैं कि इस संपूर्ण खरीद-फरोख्त के दौरान सरकारी कर यानी सीमा शुल्क की चोरी किस प्रकार की गई और इसमें कौन-कौन लोग सीधे तौर पर शामिल थे।इतनी भारी मात्रा में सोने की खरीद का मामला सामने आने के बाद अब जांच एजेंसी का शिकंजा उन बड़े ग्राहकों पर भी कसता जा रहा है जिन्होंने कथित तौर पर भारी मात्रा में नकद राशि देकर सोना खरीदा था। इसके अलावा कुछ अन्य स्थानीय दुकानदारों की संदिग्ध भूमिका की भी लगातार छानबीन की जा रही है, हालांकि इनकी संलिप्तता की अधिकारिक पुष्टि पूरी जांच प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ताओं ने तस्करी के इस पूरे कारोबार से किसी भी प्रकार का संबंध होने से साफ इंकार किया। उनके पक्ष में यह दलील दी गई कि वे लंबे समय से इस व्यवसाय से जुड़े हैं और अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर गए थे तभी उन्हें पकड़ा गया। वहीं दूसरी ओर सरकारी पक्ष ने एजेंसी के तर्कों को मजबूती से रखा। दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद जिला न्यायालय ने आरोपी पिता और पुत्र की जमानत याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया।