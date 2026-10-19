इंदौर: महानवमी पर हुआ सफाई मित्रों का सम्मान, आयुक्त ने बांटी जैकेट और साड़ियां

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कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल की उपस्थिति में शहर के एक सौ सफाई मित्रों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस दौरान अतिथियों द्वारा सभी सम्मानित सफाई मित्रों को आकर्षक सम्मान किट प्रदान की गई। इस किट में महिलाओं के लिए साड़ी और चुनरी के साथ-साथ आगामी शीत ऋतु को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए विशेष जैकेट भी शामिल थीं, ताकि ठंड के मौसम में उन्हें राहत मिल सके।यह संपूर्ण गरिमाममय कार्यक्रम रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। इस आयोजन को सफल बनाने में रोटरी क्लब के लगभग 50 सदस्यों ने अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई और कार्यक्रम के सफल संचालन तथा व्यवस्थाओं में अपना पूरा सहयोग प्रदान किया। इस कार्यक्रम में सफाई मित्रों, रोटरी क्लब के सदस्यों और अन्य गणमान्य नागरिकों सहित कुल लगभग 160 लोगों ने उत्साहपूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।कार्यक्रम के दौरान सम्मानित होने वाले सफाई मित्रों ने भी बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और अपने दैनिक कार्य तथा जीवन के अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। उनके इन प्रेरणादायक अनुभवों के माध्यम से शहर को लगातार स्वच्छ बनाए रखने के लिए किए जाने वाले उनके कड़े परिश्रम, कर्तव्यनिष्ठा और निरंतर प्रयासों की गहराई को समझने का एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ।इस विशेष सफाई मित्र सम्मान संकल्प कार्यक्रम के माध्यम से रोटरी क्लब और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वच्छता सेवकों के प्रति सम्मान, सहयोग और गहरी कृतज्ञता की भावना को प्रोत्साहित किया। इस आयोजन से पूरे समाज को यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि एक स्वच्छ शहर के निर्माण और उसकी व्यवस्था को हमेशा बनाए रखने में सफाई मित्रों का योगदान सबसे अहम है, तथा उनके इस कठिन कार्य का सम्मान करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम का संचालन रोटरी क्लब के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अतुल गार्गव ने किया। कार्यक्रम में रोटरी के घनश्याम सिंह तथा कई प्रमुख रोटेरियन उपस्थित रहे। अंत में विनीत सहाय ने आभार व्यक्त किया।