इंदौर: महानवमी पर हुआ सफाई मित्रों का सम्मान, आयुक्त ने बांटी जैकेट और साड़ियां
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Mon, 19 Oct 2026 08:28 PM IST
सार
इंदौर में महानवमी पर गांधी हॉल में आयोजित सफाई मित्र सम्मान संकल्प कार्यक्रम के दौरान आयुक्त क्षितिज सिंघल की उपस्थिति में 100 सफाई मित्रों को किट प्रदान कर सम्मानित किया गया।
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विस्तार
इंदौर में स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सफाई मित्रों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से एक विशेष आयोजन किया गया। महानवमी के पावन अवसर पर गांधी हॉल में सफाई मित्र सम्मान संकल्प कार्यक्रम का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहर को साफ-सुथरा रखने में दिन-रात मेहनत करने वाले सफाई कर्मचारियों के योगदान को सराहना और उनके प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को और अधिक मजबूत करना था।
आयुक्त क्षितिज सिंघल के आतिथ्य में 100 सफाई मित्रों को मिला सम्मान
कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल की उपस्थिति में शहर के एक सौ सफाई मित्रों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस दौरान अतिथियों द्वारा सभी सम्मानित सफाई मित्रों को आकर्षक सम्मान किट प्रदान की गई। इस किट में महिलाओं के लिए साड़ी और चुनरी के साथ-साथ आगामी शीत ऋतु को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए विशेष जैकेट भी शामिल थीं, ताकि ठंड के मौसम में उन्हें राहत मिल सके।
रोटरी क्लब के सहयोग से हुआ आयोजन
यह संपूर्ण गरिमाममय कार्यक्रम रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। इस आयोजन को सफल बनाने में रोटरी क्लब के लगभग 50 सदस्यों ने अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई और कार्यक्रम के सफल संचालन तथा व्यवस्थाओं में अपना पूरा सहयोग प्रदान किया। इस कार्यक्रम में सफाई मित्रों, रोटरी क्लब के सदस्यों और अन्य गणमान्य नागरिकों सहित कुल लगभग 160 लोगों ने उत्साहपूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
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सफाई मित्रों ने साझा किए अपने अनुभव और परिश्रम की कहानियां
कार्यक्रम के दौरान सम्मानित होने वाले सफाई मित्रों ने भी बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और अपने दैनिक कार्य तथा जीवन के अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। उनके इन प्रेरणादायक अनुभवों के माध्यम से शहर को लगातार स्वच्छ बनाए रखने के लिए किए जाने वाले उनके कड़े परिश्रम, कर्तव्यनिष्ठा और निरंतर प्रयासों की गहराई को समझने का एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ।
स्वच्छता व्यवस्था को निरंतर बनाए रखने का दिया गया संदेश
इस विशेष सफाई मित्र सम्मान संकल्प कार्यक्रम के माध्यम से रोटरी क्लब और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वच्छता सेवकों के प्रति सम्मान, सहयोग और गहरी कृतज्ञता की भावना को प्रोत्साहित किया। इस आयोजन से पूरे समाज को यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि एक स्वच्छ शहर के निर्माण और उसकी व्यवस्था को हमेशा बनाए रखने में सफाई मित्रों का योगदान सबसे अहम है, तथा उनके इस कठिन कार्य का सम्मान करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम का संचालन रोटरी क्लब के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अतुल गार्गव ने किया। कार्यक्रम में रोटरी के घनश्याम सिंह तथा कई प्रमुख रोटेरियन उपस्थित रहे। अंत में विनीत सहाय ने आभार व्यक्त किया।
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आयुक्त क्षितिज सिंघल के आतिथ्य में 100 सफाई मित्रों को मिला सम्मान
कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल की उपस्थिति में शहर के एक सौ सफाई मित्रों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस दौरान अतिथियों द्वारा सभी सम्मानित सफाई मित्रों को आकर्षक सम्मान किट प्रदान की गई। इस किट में महिलाओं के लिए साड़ी और चुनरी के साथ-साथ आगामी शीत ऋतु को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए विशेष जैकेट भी शामिल थीं, ताकि ठंड के मौसम में उन्हें राहत मिल सके।
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रोटरी क्लब के सहयोग से हुआ आयोजन
यह संपूर्ण गरिमाममय कार्यक्रम रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। इस आयोजन को सफल बनाने में रोटरी क्लब के लगभग 50 सदस्यों ने अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई और कार्यक्रम के सफल संचालन तथा व्यवस्थाओं में अपना पूरा सहयोग प्रदान किया। इस कार्यक्रम में सफाई मित्रों, रोटरी क्लब के सदस्यों और अन्य गणमान्य नागरिकों सहित कुल लगभग 160 लोगों ने उत्साहपूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
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सफाई मित्रों ने साझा किए अपने अनुभव और परिश्रम की कहानियां
कार्यक्रम के दौरान सम्मानित होने वाले सफाई मित्रों ने भी बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और अपने दैनिक कार्य तथा जीवन के अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। उनके इन प्रेरणादायक अनुभवों के माध्यम से शहर को लगातार स्वच्छ बनाए रखने के लिए किए जाने वाले उनके कड़े परिश्रम, कर्तव्यनिष्ठा और निरंतर प्रयासों की गहराई को समझने का एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ।
स्वच्छता व्यवस्था को निरंतर बनाए रखने का दिया गया संदेश
इस विशेष सफाई मित्र सम्मान संकल्प कार्यक्रम के माध्यम से रोटरी क्लब और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वच्छता सेवकों के प्रति सम्मान, सहयोग और गहरी कृतज्ञता की भावना को प्रोत्साहित किया। इस आयोजन से पूरे समाज को यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि एक स्वच्छ शहर के निर्माण और उसकी व्यवस्था को हमेशा बनाए रखने में सफाई मित्रों का योगदान सबसे अहम है, तथा उनके इस कठिन कार्य का सम्मान करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम का संचालन रोटरी क्लब के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अतुल गार्गव ने किया। कार्यक्रम में रोटरी के घनश्याम सिंह तथा कई प्रमुख रोटेरियन उपस्थित रहे। अंत में विनीत सहाय ने आभार व्यक्त किया।